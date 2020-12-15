https://ria.ru/20201215/navalnyy-1589192298.html

Зачем британская разведка делает из Навального Распутина

Зачем британская разведка делает из Навального Распутина

История повторяется, конечно, не только как фарс: бывают и совершенно трагические дубли. Но иногда неудавшаяся трагедия превращается в пародию — и именно это мы РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:03

ми-6

алексей навальный

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История повторяется, конечно, не только как фарс: бывают и совершенно трагические дубли. Но иногда неудавшаяся трагедия превращается в пародию — и именно это мы наблюдаем сейчас. Политические убийства не раз становились предвестником национальных катастроф — в том числе и в истории России. Например, убийство Григория Распутина в декабре 1916 года стало предзнаменованием Февральской революции (а на самом деле — переворота, открывшего путь к смуте и гражданской войне в России). Загадочное отравление Алексея Навального не привело ни к его смерти, ни к потрясениям — но теперь трагедию пытаются докрутить, тем самым не только превращая все происходящее в фарс, но и заставляя подозревать наших островных геополитических противников в использовании "вечных схем".Лучшей реакцией либеральной антипутинской публики на опубликованную в минувшие выходные в Великобритании сенсацию о том, что "Кремль предпринял вторую — неудачную — попытку отравить Алексея Навального", стала, конечно, реплика в твиттере главреда "Эха Москвы":Да, это стало бы новым подтверждением всемогущества России и ее спецслужб, хотя для этого нужно будет признать, что наши спецслужбы не только могут организовать статью в The Sunday Times, но и контролируют контакты между немецкой и британской спецслужбами. Ведь в статье прямо говорится о том, что о второй попытке отравления "источники в немецких службах безопасности сообщили своим коллегам в Соединенном Королевстве". То есть БНД и МИ-6 под колпаком у СВР? Это как-то чересчур даже для нынешней англосаксонской пропаганды. Так что авторство истории со вторым отравлением принадлежит британским и немецким спецслужбам. Вот как ее излагает Мэтью Кэмпбелл:Навальный, скорее всего, умер бы, если бы пилот самолета не настоял на экстренной посадке в аэропорту Омска... Шансы Навального на выживание повысились и благодаря действиям бригады скорой помощи."Атропин спас ему жизнь", — сказал Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командир полка британской армии, отвечавшего за реагирование на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы, и автор книги "Chemical Warrior". "Вещества нервно-паралитического действия вызывают полиорганную недостаточность. Первыми отказывают легкие, и человек умирает. Если быстро ввести атропин, он нейтрализует эффект яда".Однако, когда Навального доставили в омскую больницу, ему повезло меньше... Источники в немецких службах безопасности сообщили своим коллегам в Соединенном Королевстве, что нападавшие предприняли еще одну попытку убить Навального, пока он лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медицинским рейсом в Германию."Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к тому моменту, когда прибудет в Берлин", — сказал один источник.Вполне возможно, атропин спас Навального и во второй раз".Да, дважды пытались убить "Новичком" и дважды неудачно (а сам Навальный теперь утверждает, что даже трижды, рассказывая о каком-то эпизоде "пару лет назад"), а потом отправили в Германию. Вопрос "а зачем вообще нужно было убивать Навального, тем более таким странным и неэффективным способом", не стоит — ведь понятно же, что "в России есть только один оппозиционный деятель, способный превратить народное недовольство в массовый бунт. И это Навальный". В статье еще приводятся его слова о том, что российские власти решили отравить его именно в августе потому, что Путин "испугался". Чего именно испугался Путин, протестов в Белоруссии или произошедшего на фоне коронавируса почти полного исчезновения Навального даже из либеральной повестки дня, не уточняется, но ведь это и так понятно любому знатоку России. Потому что это политические убийства, это такая традиция у русской власти, объясняет The Sunday Times: они "часто совершались в советскую эпоху", а теперь "снова стали важным элементом в кремлевской тактике запугивания оппонентов — и наибольший драматический эффект создают именно отравления".Да, действительно потрясающий эффект — провал на провале, но это и понятно, лучшие силы русских спецслужб ведь брошены в виртуальное пространство, на избрание Трампа и успех Brexit, а работать на земле разучились. Нет, Кэмпбелл до такого еще не додумался, зато он продолжает мысль о страшных традициях московитов.Вот тут уже интересней — нет, не то, что "страшный яд", даже примененный дважды, оказывается, не действует. Это у русских в порядке вещей — вот и пример с Распутиным. Его они тоже травили-травили, а потом пришлось пристрелить.Но дело в том, что ставший смертельным выстрел в лоб Григорию Распутину в ночь на 17 декабря 1916 года произвел, вероятно, сотрудник МИ-6 Освальд Райнер. Да, об этом стало известно спустя 80 лет, хотя о причастности англичанина к убийству друга царской семьи британского посла расспрашивал еще император Николай II. Британские власти тогда не признались в участии своего агента — не подтверждают они это и сейчас. Однако английские исследователи раскопали достаточное количество косвенных свидетельств того, что Райнер, однокашник по Оксфорду и близкий друг князя Юсупова, организовавшего ловушку для старца, имел прямое отношение к заговору против Распутина и его убийству. И даже если Райнер лично не произвел контрольного выстрела — именно британцы были заинтересованы в убийстве Распутина, именно они стояли за заговором. Почему? Потому что были уверены, что Григорий толкает Россию к сепаратному миру с немцами — действуя вместе с "царицей-немкой" Александрой Федоровной. В этой "информации" не было ни грана правды, но и сейчас сложно понять, кто внес больший вклад в ее распространение: ненавидевшая царя внутрисемейная и думская оппозиция или поверившие их бредням британские политики. И хотя для прикрытия к заговору против Распутина привлекли даже русских патриотов вроде Пуришкевича, в любом случае это был англофильский заговор (наподобие приведшего к убийству императора Павла I в марте 1801 года). Он был выгоден Лондону — так там считали. Более того, убийство Распутина стало, по сути, лишь частью более широкого внутриэлитного заговора — с целью свержения Николая II, к которому британские элиты также имели непосредственное отношение (причем не только через масонские структуры). Цель была еще более амбициозная и сложная: не только не позволить России выйти из войны, заключив сепаратный мир с Германией, но и ослабить претензии Петербурга на послевоенный передел мира. Неизвестно, кто пытался убрать Навального, но английская логика применима и здесь. В своем анализе ситуации в России британские элиты во многом опираются на мнение самих "русских", то есть ярых антипутинцев (как среди эмигрантов, так и у нас дома), которые на полном серьезе уверяют их в том, что "Путина все ненавидят". Убийство Навального в этой логике — прекрасная провокация, тем более на фоне внезапных волнений в Белоруссии. Возлагаем ответственность на Путина — и начинаем "шатать режим". Глупость? Ну а убийство "немецкого агента" Распутина в декабре 1916-го — это разумный с точки зрения британских интересов шаг? Убийство на Мойке уже через два с половиной месяца открыло путь к власти в России англофильски настроенным кадетам и Павлу Милюкову, но англичане не рассчитывали на то, что свержение царя чуть не приведет к противоположным результатам: откроет эпоху смуты в России, частью которой станет и заключение большевиками сепаратного Брестского мира с Германией. Но в конце 1916-го им было важно убрать Распутина — что они и сделали. Сейчас им важно проверить на прочность Россию и Путина — ради этого никакого Навального не жалко.

https://ria.ru/20201213/navalnyy-1588966318.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20201213/aleksey-navalnyy-1589006603.html

https://ria.ru/20201214/navalnyy-1589099744.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

ми-6, алексей навальный, великобритания, германия, авторы, мнение - авторы