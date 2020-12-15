https://ria.ru/20201215/karabakh-1589390431.html

В Армении завели дело о превышении полномочий из-за конфликта в Карабахе

В Армении завели дело о превышении полномочий из-за конфликта в Карабахе

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян сообщил во вторник журналистам, что правоохранительные органы возбудили в отношении... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:39

2020-12-15T19:39

2020-12-15T19:39

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 15 дек – РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян сообщил во вторник журналистам, что правоохранительные органы возбудили в отношении некоторых должностных лиц дело о превышении служебных полномочий в связи с исходом конфликта в Карабахе.Предполагается, что в рамках дела будет проведено следствие и даны ответы на вопросы, связанные с началом, ходом и результатами карабахской эскалации.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире