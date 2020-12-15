В Армении завели дело о превышении полномочий из-за конфликта в Карабахе
ЕРЕВАН, 15 дек – РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян сообщил во вторник журналистам, что правоохранительные органы возбудили в отношении некоторых должностных лиц дело о превышении служебных полномочий в связи с исходом конфликта в Карабахе.
"Прокуратура письменно ответила Артуру Казиняну (главе оппозиционной партии "Одна Армения"" - ред.), что возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Четко указывается, что некоторые должностные лица, злоупотребляя или не выполняя должностные обязанности, повлияли на исход конфликта (в Карабахе – ред.)", - сказал Ванецян.
Предполагается, что в рамках дела будет проведено следствие и даны ответы на вопросы, связанные с началом, ходом и результатами карабахской эскалации.
"В рамках этого дела, если возникнет необходимость и следственный орган посчитает необходимым мое участие, я отвечу на вопросы", - сказал экс-глава СНБ.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.