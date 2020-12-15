https://ria.ru/20201215/karabakh-1589254366.html

Российские миротворцы разминировали 156 гектаров в Карабахе

Российские миротворцы разминировали 156 гектаров в Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали более 156 гектаров территории, обнаружены и обезврежены около 5 тысяч взрывоопасных предметов, сообщает... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:04

2020-12-15T09:04

2020-12-15T09:04

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

нагорно-карабахская республика

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали более 156 гектаров территории, обнаружены и обезврежены около 5 тысяч взрывоопасных предметов, сообщает Минобороны России."Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 156 гектаров местности, около 40 километров дорог, 375 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около пяти тысяч взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки миротворцы очистили 1,5 километра дорог, обнаружили и вывезли на полигон для уничтожения 189 взрывоопасных предметов."Большую часть взрывоопасных предметов, с которыми сталкиваются военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России при разминировании в Нагорном Карабахе, составляют артиллерийские снаряды, минометными мины, ручные гранаты, а также заряды к ручным гранатометам", - подчеркивается в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), нагорно-карабахская республика, в мире