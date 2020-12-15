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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589252401.html
Режим прекращения огня в Карабахе соблюдают по всей линии соприкосновения
Режим прекращения огня в Карабахе соблюдают по всей линии соприкосновения
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:38
2020-12-15T08:38
ситуация в нагорном карабахе
игорь конашенков
нагорный карабах
армения
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков также сообщил, что за сутки с территории Армении вернулись еще 825 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 39 тысяч беженцев.
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РИА Новости
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игорь конашенков, нагорный карабах, армения, в мире

Режим прекращения огня в Карабахе соблюдают по всей линии соприкосновения

08:38 15.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сказал Конашенков.
Конашенков также сообщил, что за сутки с территории Армении вернулись еще 825 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 39 тысяч беженцев.
Лачинский коридор под контролем российских миротворцев
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
1 из 10

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
2 из 10

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

Флаг российских миротворцев на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
3 из 10

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Согласована ширина коридора в пять километров.

Местные жители на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
4 из 10

Согласована ширина коридора в пять километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

Вывеска на въезде в город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
5 из 10

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
6 из 10

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
7 из 10

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

Российский миротворец на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
8 из 10

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
9 из 10

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

Движение по автодороге Горис-Бердзор в районе города Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
10 из 10

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 10

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Согласована ширина коридора в пять километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеИгорь КонашенковНагорный КарабахАрменияВ мире
 
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