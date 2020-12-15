https://ria.ru/20201215/karabakh-1589252401.html

Режим прекращения огня в Карабахе соблюдают по всей линии соприкосновения

Режим прекращения огня в Карабахе соблюдают по всей линии соприкосновения

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:38

2020-12-15T08:38

2020-12-15T08:38

ситуация в нагорном карабахе

игорь конашенков

нагорный карабах

армения

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков также сообщил, что за сутки с территории Армении вернулись еще 825 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 39 тысяч беженцев.

нагорный карабах

армения

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, нагорный карабах, армения, в мире