https://ria.ru/20201215/evropa-1589268630.html
Митрополит-старовер заявил о духовной катастрофе в Европе
Митрополит-старовер заявил о духовной катастрофе в Европе
Европейские страны находятся в состоянии духовной катастрофы, Россия же возвращается к духовным традициям, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:50
2020-12-15T10:50
2020-12-15T11:27
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религия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Европейские страны находятся в состоянии духовной катастрофы, Россия же возвращается к духовным традициям, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий."То состояние, в котором сейчас находится Европа, можно назвать прямо духовной катастрофой. Стираются грани между дозволенным и недозволенным. Между полезным и непотребством. Бездуховность, разврат", - сказал митрополит Корнилий.В том, что происходит в Европе, отчасти виновны и сами европейцы, отметил митрополит. В этой связи он посоветовал им молиться и каяться.В России же, по его мнению, напротив, "идет постепенное возвращение к духовным традициям, которые сохраняют православные старообрядцы"."Старообрядчество — это святая религиозная культура, это образ жизни и мысли в соответствии с идеалами евангельской нравственности и мировоззрения. Старообрядчество — это стойкость, терпение, сила и кротость, дух и смирение. Нет сомнения, что сегодня идеалы староверия актуальны и востребованы современным обществом. Православное старообрядчество — это не только уважаемая история, но и достойное будущее России", - заключил собеседник агентства.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20201206/estoniya-1587691536.html
https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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религия, новости - религия и мировоззрение, европа
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Европейские страны находятся в состоянии духовной катастрофы, Россия же возвращается к духовным традициям, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.
"То состояние, в котором сейчас находится Европа, можно назвать прямо духовной катастрофой. Стираются грани между дозволенным и недозволенным. Между полезным и непотребством. Бездуховность, разврат", - сказал митрополит Корнилий.
В том, что происходит в Европе, отчасти виновны и сами европейцы, отметил митрополит. В этой связи он посоветовал им молиться и каяться.
В России же, по его мнению, напротив, "идет постепенное возвращение к духовным традициям, которые сохраняют православные старообрядцы".
"Старообрядчество — это святая религиозная культура, это образ жизни и мысли в соответствии с идеалами евангельской нравственности и мировоззрения. Старообрядчество — это стойкость, терпение, сила и кротость, дух и смирение. Нет сомнения, что сегодня идеалы староверия актуальны и востребованы современным обществом. Православное старообрядчество — это не только уважаемая история, но и достойное будущее России", - заключил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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