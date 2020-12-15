https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html

Митрополит Корнилий: любая общественная беда — знак Божий

Митрополит Корнилий: любая общественная беда — знак Божий

Старообрядцы празднуют 15 декабря ангельскую память своего духовного лидера священномученика протопопа Аввакума Петрова, родившегося 400 лет назад. Как пандемия РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:08

религия и мировоззрение

митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)

старообрядцы

староверы

религия

протопоп аввакум

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

новости - религия и мировоззрение

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Старообрядцы празднуют 15 декабря ангельскую память своего духовного лидера священномученика протопопа Аввакума Петрова, родившегося 400 лет назад. Как пандемия коронавируса влияет на торжества и жизнь староверов, как ее расценивать и не впадать в панику, почему Европа оказалась в духовном кризисе, а Святая София стала мечетью, продолжится ли переселение старообрядцев из-за рубежа в Россию, что с ними происходит на Украине, какие современные технологии неприемлемы и что такое подлинное счастье — в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Беседовали Ольга Липич и Артем Буденный.Пандемия— Владыка Корнилий, Всемирный старообрядческий форум, приуроченный к 400-летию протопопа Аввакума, перенесли из-за пандемии коронавируса с 2020 года на май 2021 года. Вы полагаете, эпидемия завершится к этому времени?— Да, к сожалению, нам не удалось собраться. Этому помешала пандемия. У нас нет точных данных о том, как поведет себя вирус в дальнейшем. Однако хочется надеяться, что все будет к лучшему, если мы будем усердно молиться и каяться в грехах.— Чем считают эту эпидемию старообрядцы: случайным событием, наказанием Божиим или испытанием? Чему она должна научить человечество? И что вы думаете о бытующей в интернете трактовке пандемии как попытке "мирового правительства" установить тотальный цифровой контроль?— Все мы под Богом ходим. А подобные версии о тотальном контроле — весьма спорные. Любая общественная беда есть знак Божий, Божие посещение. Значит, что-то мы делаем не так, грешим, не живем духовной жизнью.— В Русской православной церкви сегодня, помимо ношения масок и перчаток и соблюдения дистанции, лжицы для причастия обтирают спиртовыми салфетками, пользуются одноразовыми стаканчиками для запивки. А какие меры принимаются в старообрядческих храмах?— До обтирания лжиц салфетками у нас дело не дошло. Однако мы доверяем науке, доверяем медицине. Соблюдение дистанции и масочно-перчаточный режим — вполне адекватные меры, способствующие борьбе с пандемией. Надо слушать врачей, соблюдать меры личной гигиены. — Есть ли страх у вас лично или у вашего окружения заразиться коронавирусом? И как советуете бороться с паническими настроениями, которые сегодня нередко мучают людей?— Никаких панических настроений у меня нет. И страха как такового нет, только страх перед Богом. Есть опасность и вероятность заражения. Однако для религиозного человека должно быть понятно, что болезнь есть посещение Божие. Правильное осмысление болезни и покаяние способствуют прощению грехов и очищению души от страстей.400-летие протопопа Аввакума— Как отмечается 400-летие протопопа Аввакума?— Несмотря на пандемию, с Божией помощью, при одобрении президента России Владимира Путина и при поддержке Министерства культуры в 2020 году удалось реализовать множество юбилейных мероприятий на федеральном уровне. Это установка и открытие в честь 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума памятного знака в духовном центре в Рогожской слободе в Москве и памятника в Боровске, где священномученик находился в ссылке. Выпущены тематические марка и конверт. Прошли международные научные конференции в Государственном историческом музее (Москва), Институте русской литературы РАН (Санкт-Петербург), на родине протопопа в селе Большое Мурашкино Нижегородской области и других местах. Открылось несколько экспозиций, в том числе фотовыставок.Всего же в праздновании приняли участие более сорока регионов России.Как известно, в связи с пандемией не все юбилейные мероприятия состоялись в этом году. Поэтому Министерство культуры России обещало оказать всяческую поддержку в реализации всех несостоявшихся торжеств в будущем.— О каких мероприятиях прежде всего речь и о каком будущем — 2021 год?— Основное несостоявшееся мероприятие, конечно, Международный старообрядческий форум. Подготовка к его проведению велась более года. Но в связи с вызванными пандемией ограничениями было принято решение перенести мероприятие на 2021 год. Ориентировочно на май. Однако многое будет зависеть от эпидемической обстановки. Также в мае 2021 года планируется проведение певческого фестиваля "Распевы Святой Руси".Всего же на 2021 год запланированы несколько выставочных проектов и конференций по всей России. Но, повторюсь, многое будет зависеть от эпидемической обстановки.— Кем является сегодня протопоп Аввакум для старообрядческой Церкви, меняется ли отношение к нему со временем?— Протопоп Аввакум для нас прежде всего — православный святой, священномученик, пострадавший за веру во второй половине XVII века. Протопоп Аввакум есть знамя и символ "древлего благочестия", борьбы за старую веру. Протопоп Аввакум своим примером вдохновил многих, кто впоследствии пошел по его стопам.Кроме того, протопоп Аввакум — талантливый писатель, проповедник. Около 70 его сочинений дошли до нас. А знаменитое "Житие протопопа Аввакума" стало классикой отечественной литературы и религиозной мысли. — Какие основные задачи стоят сегодня перед потомками Аввакума, перед вами как предстоятелем старообрядцев?— Нам необходимо брать пример с протопопа Аввакума и наших предков в деле сохранения старой веры, тех исконных христианских обычаев и традиций, которые являются достоянием нашей истории, нашей религиозной культуры. Быть достойными его последователями.Политика и религия— Много ли старообрядцев на Украине и как на их жизни отразилась религиозная ситуация в стране в целом и русофобия властей? Каково их положение сейчас, связаны ли вы с ними?— Старообрядческая Церковь на Украине имеет автономный статус архиепископии — около 50 приходов в своем составе — и управляется архиепископом Киевским. Мы составляем единое церковное тело и находимся в полном каноническом соборном единстве и молитвенном согласии. Русофобия украинских властей, слава Богу, никак не отражается на жизни старообрядцев, живущих на Украине.— Как вы оцениваете действия Константинопольского патриархата и экс-президента Украины Порошенко, создавших на Украине из раскольнических структур "Поместную церковь Украины" (ПЦУ)?— Что касается создания ПЦУ — это внутреннее дело украинских властей и членов их Церкви. Мы не вмешиваемся в политику и внутренние процессы других религиозных организаций. Насколько известно, ПЦУ пока не признана так называемыми поместными Церквями, а ее будущее пусть определят сами прихожане.— Что вы могли бы сказать о событиях после президентских выборов в Белоруссии?— Политическое будущее братской Белоруссии пусть решит белорусский народ. — Как прокомментируете превращение известных исконно христианских храмов Турции, особенно Святой Софии Константинопольской, — в мечети?— С нашей точки зрения, это неверно. Когда османы завоевали Малую Азию, прошла почти насильственная исламизация бывшей Византии. Фрески Святой Софии, да и многих других христианских храмов замазали глиной, пристроили минареты, снесли кресты и превратили церкви в мечети. Шло время — Святая София обрела статус музея. Всех это устраивало.Превращение же Софии снова в мечеть разжигает межрелигиозную рознь. В Турции разве мало мечетей? Не совсем понятна политика турецкого президента. — Как в старообрядческой общине сейчас относятся к представителям других конфессий и религий: католикам, протестантам, иудеям, мусульманам, буддистам — налажен ли диалог? Могут ли они при желании посетить Рогожскую слободу?— Мы своих прихожан призываем к веротерпимости. Никто не говорит о соединении, молитвенном общении, экуменизме и тому подобном. Однако уважать свободу совести другого человека необходимо. Главы религиозных организаций периодически встречаются на научных форумах, обсуждают различные социальные вопросы. Никому не возбранено заходить в старообрядческую церковь при соблюдении определенных правил поведения. Эти правила опубликованы и находятся во всеобщем обозрении в каждом храме. — Беспокоят ли вас проблемы массовой миграции в России и мире? Что советуете делать, чтобы Европа и Россия не утратили своих христианских корней? И все ли изменения — по воле Бога?— Конечно же, на все воля Божия. В том, что происходит в Европе, отчасти виновны и сами европейцы. Здесь только один совет: молитва и покаяние. То состояние, в котором сейчас находится Европа, можно назвать прямо духовной катастрофой. Стираются грани между дозволенным и недозволенным. Между полезным и непотребством. Бездуховность, разврат.Слава Богу, у нас в России идет постепенное возвращение к духовным традициям, которые сохраняют православные старообрядцы.— Уврачеван ли, на ваш взгляд, раскол в Русской Церкви? Возможно ли объединение РПСЦ с РПЦ?— Ныне раскол, конечно же, не уврачеван. Между нами много различий, присутствует разность воззрений на множество вопросов церковно-канонического характера. Объединения в ближайшем будущем не произойдет, а в дальнейшем — на все воля Божия.— Как можно охарактеризовать уровень отношений Старообрядческой Церкви с Московским патриархатом и со светскими властями, в том числе на местах? Какие сейчас вопросы на повестке дня?— Мы живем в одной стране. У нас до XVII века была единая история, единая вера. С Московской патриархией отношения у нас мирные и добрососедские. С Русской православной церковью и светскими властями по многим вопросам социального и нравственного характера мы имеем единую точку зрения, общие ценности, как то: любовь к Родине, трудолюбие, честность, справедливость, крепкая семья.Социальные вопросы— Русская православная церковь и другие конфессии активно высказывают в СМИ позицию по законопроектам, регулирующим, например, вопрос обязательной переаттестации учившегося за рубежом духовенства или процесс изъятия детей из семьи органами опеки. Как относятся к этим законопроектам в РПСЦ?— Что касается переаттестации учившегося за рубежом духовенства — перед нами такой проблемы сегодня не стоит. Хотя многие наши священники имеют высшее образование, и в этом нет ничего плохого. По поводу органов опеки хотелось бы сказать: ребенку необходима полноценная семья, нормальные родители и счастливое детство. Если законом доказана неблагонадежность родителей, когда жизни и здоровью ребенка угрожает опасность, то действия опеки надо считать необходимыми. — Как вы относитесь к новым биотехнологиям? В частности, к ЭКО, суррогатному материнству, к готовности ученых редактировать геном человека?— Известный русский писатель Михаил Булгаков в произведении "Собачье сердце" показал, к чему придет человечество, если оно будет вмешиваться во святое святых — жизнь. Должна быть медицинская этика. Есть границы дозволенного. Еще неизвестны последствия всех этих "генных биотехнологий". — Что в Старообрядческой Церкви думают о цифровизации экономики, перспективах выпуска цифрового рубля? Пользуетесь ли вы безналичным расчетом, ИНН? Видите ли опасности в наметившихся процессах и какие?— Для старообрядцев не чужды современные технологии и достижения науки и техники. Лично я безналичным расчетом не пользуюсь — нет необходимости. Возможную опасность цифровой экономики в будущем мы можем обсудить на Соборе нашей Церкви. По поводу отношения к ИНН: считаю — не человек для ИНН, а ИНН для человека.— Все ли, что людям удобно и комфортно, продвигается и рекламируется, — достаточно безопасно с духовно-нравственной точки зрения? С экранов бесконечно звучат призывы к потреблению, наслаждению материальными благами, карьерному росту, успешности и так далее — одобряются ли они в старообрядческой философии?— Апостол Павел говорит: все мне можно, но не все мне полезно (для спасения души). Любое проявление мира сего само по себе нейтрально. Все зависит от нашего отношения к этому "удобному и комфортному". Все полезно лишь в той мере, в которой это способствует спасению души, избавлению от страстей.Подобные призывы к культу телесности, чувственности — это не ново. Для нас это искушения, да, но именно в искушениях человеку даются духовные силы для последующего совершенства.— А что, на ваш взгляд, делает человека подлинно счастливым? — Подлинное счастье — это, конечно же, быть с Богом, очищая душу от греха, любить Бога, любить людей, творить добро. — Чем отличается старообрядческий подход к проблемам медицины?— Мы придерживаемся традиционной медицины, доверяем медицине как науке, доверяем врачебному делу. То, что нам сегодня говорят медики в отношении пандемии, считаем правильным. Необходимо отдать должное и восхититься мужеством, стойкостью и работоспособностью сотрудников медицинской сферы в месяцы опасности.— Еще одна важнейшая сфера общественной жизни — это образование. Изучают ли дети из старообрядческих семей "Основы православной культуры" в общеобразовательных школах?— Законодательство России предусматривает освобождение детей от изучения дисциплины ОПК, если ребенок и родители другого вероисповедания. Вводится форма альтернативного обучения. Старообрядцы умеют пользоваться этим законом, и основы религиозных знаний наши дети получают в наших учебных заведениях. — Что вы думаете о переходе на дистанционное обучение, каковы его плюсы и минусы?— Плюсы дистанционного обучения в возможности снизить риск распространения коронавируса. Не более того. Однако никакая дистанционка не заменит живого общения с учителем. — А как относитесь к ЕГЭ?— Что касается ЕГЭ, то тестовая система рассчитана на заучивание ответов на вопросы, тогда как целью образования должно быть в первую очередь развитие мышления. В результате эксперимента по введению ЕГЭ у наших школьников пропала мотивация к серьезному изучению предметов. Кроме того, даты экзаменов назначаются без учета церковного календаря. К примеру, итоговое сочинение одиннадцатых классов в прошлом году было назначено на праздник Введения в Церковь Богородицы. А экзамен по русскому языку — на праздник Вознесения Господня. Что делает невозможным посещение детьми богослужения в эти великие праздники.— Вы неоднократно встречались с президентом России и обсуждали в том числе возможность возрождения духовного учебного заведения для старообрядцев в Рогожской слободе — в какой стадии сейчас решение этого вопроса? И где сегодня учатся старообрядцы?— Многие наши священники имеют высшее образование. Кузницей священнических кадров сейчас является наше старообрядческое духовное училище. В дальнейшем мы планируем осуществлять образование старообрядцев в восстанавливаемом старообрядческом институте.Получение образования есть дело традиционное для старообрядцев. Оно начинается с семьи и службы в храме, где и я получил духовное образование.Переселение, паломничество и будущее— Сколько храмов, духовенства и прихожан у Русской православной старообрядческой церкви на сегодняшний день? — Сегодня РПСЦ в России и за рубежом насчитывает около 300 приходов и общин, 11 епископов, около 200 человек духовенства. Миллион с лишним прихожан.— Каковы взаимоотношения РПСЦ с другими старообрядческими согласиями? — Мы активно сотрудничаем по разным вопросам с Древлеправославной поморской церковью, Русской древлеправославной церковью. Это различные богословские научные форумы, социальные и культурные мероприятия. Ведется сотрудничество в деле иконного медного лития, иконописи, книгоиздания. Так, общими силами нами переведено на русский язык и вышло в свет Евангелие от Луки.— Сколько старообрядческих семей уже вернулись на Родину по программе переселения? Продолжится ли переселение, как на процесс повлияла пандемия?— Несомненно, ситуация вокруг пандемии отрицательным образом повлияла на интенсивность переселения наших соотечественников из-за рубежа. Мы не ведем точных данных, сколько человек, каким образом, откуда и куда совершили переселение. Однако общая тенденция такова, что старообрядцы из-за рубежа хотят переселения, желают этого. И главное, государство способствует этому процессу. Оно и ведет учет и статистику этого процесса.— Хватает ли храмов, будут ли строиться новые в Москве и других городах?— У нас множество общин, где существует необходимость в строительстве храма или его реставрации. Надо понимать, что это процесс долгий и серьезный, он сейчас с Божией помощью осуществляется.— Могли бы вы назвать главные старообрядческие центры для паломников? — У старообрядцев, конечно же, есть памятные молитвенные места. Во-первых, это историко-культурное наследие дораскольной Православной церкви. Нас не смущает, что многие святыни находятся в руках новообрядческой Церкви. От этого святыня не перестает быть святыней. В любой храм нам можно зайти и поклониться дораскольным святыням, не участвуя в богослужении.Кроме того, старообрядческая Церковь богата своими, уже послераскольными, святынями и местами. Это места, связанные с жизнью и деятельностью протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, многих древлеправославных святых. У нас осуществляются регулярные мероприятия почитания памяти событий, связанных с жизнью наших святых. Это крестные ходы по святым местам, праздники, связанные с посещением святых мест. — До революции ряд знаменитых купцов и меценатов были из старообрядцев, почему? И как сейчас: могли бы вы назвать известные имена?— Эпоха почти 300-летнего выживания порой в самых экстремальных условиях заложила в старообрядческом менталитете некую коммерческую жилку. Изначально это было связано с желанием выжить, приспособиться к агрессивной внешней социальной среде, что впоследствии переросло в такой культурно-общественный феномен, как старообрядческое предпринимательство и меценатство. Во второй половине XIX века уже сами власти начали постепенно понимать бессмысленность гонений на старообрядцев, потому что староверы своей предпринимательской деятельностью могут принести пользу государственной казне.Сейчас, после советской разрухи, старообрядческое предпринимательство только начинает возрождаться, поэтому больших результатов и звучных имен пока нет. — Что сегодня, на ваш взгляд, самое важное из того, что старообрядчество может дать нашему обществу, России и миру? — Старообрядчество сохранило базовые христианские православные ценности, их святоотеческое понимание и осуществление. Староверие — это исконная русская культура. Показатель того, как наш народ, будучи когда-то языческим, воспринял и осознал христианскую веру. Старообрядчество — это святая религиозная культура, это образ жизни и мысли в соответствии с идеалами евангельской нравственности и мировоззрения. Старообрядчество — это стойкость, терпение, это сила и кротость, Дух и смирение. Нет сомнения, что сегодня идеалы староверия актуальны и востребованы современным обществом. Православное старообрядчество — это не только уважаемая история, но и достойное будущее России.

https://ria.ru/20201008/pandemiya-1578900114.html

https://ria.ru/20201012/starovery-1579449837.html

https://ria.ru/20201205/avvakum-1587759037.html

https://ria.ru/20201125/kipr-1586304798.html

https://ria.ru/20201114/veruyuschie-1584573608.html

https://ria.ru/20201116/deti--1584896191.html

https://ria.ru/20180617/1522866391.html

https://ria.ru/20180922/1529131190.html

https://ria.ru/20201109/korniliy-1583798060.html

https://ria.ru/20190514/1553443541.html

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митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), старообрядцы, староверы , религия, протопоп аввакум, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), новости - религия и мировоззрение