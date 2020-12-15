Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201215/epidemiya-1589272372.html
Старообрядцы одобряют противовирусные меры, заявил митрополит Корнилий
Старообрядцы одобряют противовирусные меры, заявил митрополит Корнилий
Старообрядцы считают верными предписания медиков в связи с эпидемией, в частности, поддерживают ношение масок и перчаток, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:00
2020-12-15T12:00
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
религия
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
эпидемия
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151244/85/1512448527_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_2725ad3225931a47f97acf56b51ed79b.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Старообрядцы считают верными предписания медиков в связи с эпидемией, в частности, поддерживают ношение масок и перчаток, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru."Надо слушать врачей, соблюдать меры личной гигиены. …То, что нам сегодня говорят медики в отношении пандемии - считаем правильным", - сказал митрополит Корнилий.Он отметил мужество, стойкость и работоспособность сотрудников медицинской сферы "в месяцы опасности". По словам главы РПСЦ, сам он не испытывает никаких панических настроений в связи с эпидемией, "и страха как такового нет". "Хочется надеяться, что все будет к лучшему, если мы будем усердно молиться и каяться в грехах", - добавил он.
https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151244/85/1512448527_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_7e32bd8845be2614551f53f10d6d2293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, религия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), эпидемия, новости - религия и мировоззрение

Старообрядцы одобряют противовирусные меры, заявил митрополит Корнилий

12:00 15.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМитрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве
Митрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Старообрядцы считают верными предписания медиков в связи с эпидемией, в частности, поддерживают ношение масок и перчаток, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

Мы доверяем науке, доверяем медицине. Соблюдение дистанции и масочно-перчатный режим - вполне адекватные меры, способствующие борьбе с пандемией.

"Надо слушать врачей, соблюдать меры личной гигиены. …То, что нам сегодня говорят медики в отношении пандемии - считаем правильным", - сказал митрополит Корнилий.
Он отметил мужество, стойкость и работоспособность сотрудников медицинской сферы "в месяцы опасности".
По словам главы РПСЦ, сам он не испытывает никаких панических настроений в связи с эпидемией, "и страха как такового нет".

Все мы под Богом ходим. Любая общественная беда есть знак Божий, Божие посещение. Значит, что-то мы делаем не так, грешим, не живем духовной жизнью

"Хочется надеяться, что все будет к лучшему, если мы будем усердно молиться и каяться в грехах", - добавил он.
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Митрополит Корнилий: любая общественная беда — знак Божий
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииРелигияРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)ЭпидемияНовости - Религия и мировоззрение
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния