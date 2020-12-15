https://ria.ru/20201215/epidemiya-1589272372.html
Старообрядцы одобряют противовирусные меры, заявил митрополит Корнилий
Старообрядцы одобряют противовирусные меры, заявил митрополит Корнилий
Старообрядцы считают верными предписания медиков в связи с эпидемией, в частности, поддерживают ношение масок и перчаток, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:00
2020-12-15T12:00
2020-12-15T12:00
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
религия
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
эпидемия
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151244/85/1512448527_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_2725ad3225931a47f97acf56b51ed79b.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Старообрядцы считают верными предписания медиков в связи с эпидемией, в частности, поддерживают ношение масок и перчаток, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru."Надо слушать врачей, соблюдать меры личной гигиены. …То, что нам сегодня говорят медики в отношении пандемии - считаем правильным", - сказал митрополит Корнилий.Он отметил мужество, стойкость и работоспособность сотрудников медицинской сферы "в месяцы опасности". По словам главы РПСЦ, сам он не испытывает никаких панических настроений в связи с эпидемией, "и страха как такового нет". "Хочется надеяться, что все будет к лучшему, если мы будем усердно молиться и каяться в грехах", - добавил он.
https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151244/85/1512448527_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_7e32bd8845be2614551f53f10d6d2293.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, религия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), эпидемия, новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Старообрядцы считают верными предписания медиков в связи с эпидемией, в частности, поддерживают ношение масок и перчаток, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Мы доверяем науке, доверяем медицине. Соблюдение дистанции и масочно-перчатный режим - вполне адекватные меры, способствующие борьбе с пандемией.
"Надо слушать врачей, соблюдать меры личной гигиены. …То, что нам сегодня говорят медики в отношении пандемии - считаем правильным", - сказал митрополит Корнилий.
Он отметил мужество, стойкость и работоспособность сотрудников медицинской сферы "в месяцы опасности".
По словам главы РПСЦ, сам он не испытывает никаких панических настроений в связи с эпидемией, "и страха как такового нет".
Все мы под Богом ходим. Любая общественная беда есть знак Божий, Божие посещение. Значит, что-то мы делаем не так, грешим, не живем духовной жизнью
"Хочется надеяться, что все будет к лучшему, если мы будем усердно молиться и каяться в грехах", - добавил он.