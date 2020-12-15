https://ria.ru/20201215/epidemiya-1589272372.html

Старообрядцы одобряют противовирусные меры, заявил митрополит Корнилий

Старообрядцы одобряют противовирусные меры, заявил митрополит Корнилий

Старообрядцы считают верными предписания медиков в связи с эпидемией, в частности, поддерживают ношение масок и перчаток, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:00

2020-12-15T12:00

2020-12-15T12:00

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

религия

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

эпидемия

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Старообрядцы считают верными предписания медиков в связи с эпидемией, в частности, поддерживают ношение масок и перчаток, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru."Надо слушать врачей, соблюдать меры личной гигиены. …То, что нам сегодня говорят медики в отношении пандемии - считаем правильным", - сказал митрополит Корнилий.Он отметил мужество, стойкость и работоспособность сотрудников медицинской сферы "в месяцы опасности". По словам главы РПСЦ, сам он не испытывает никаких панических настроений в связи с эпидемией, "и страха как такового нет". "Хочется надеяться, что все будет к лучшему, если мы будем усердно молиться и каяться в грехах", - добавил он.

https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, религия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), эпидемия, новости - религия и мировоззрение