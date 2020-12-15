https://ria.ru/20201215/ege-1589275289.html

Глава старообрядческой церкви рассказал, что думает о ЕГЭ

Глава старообрядческой церкви рассказал, что думает о ЕГЭ

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий раскритиковал Единый государственный экзамен (ЕГЭ),... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:15

2020-12-15T11:15

2020-12-15T11:15

религия и мировоззрение

староверы

религия

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

единый государственный экзамен (егэ)

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий раскритиковал Единый государственный экзамен (ЕГЭ), заявив, что он направлен на заучивание ответов, снижает мотивацию, а даты его проведения назначают без учета православных праздников.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru."Даты экзаменов назначаются без учета церковного календаря. К примеру, итоговое сочинение одиннадцатых классов в прошлом году было назначено на праздник Введения в Церковь Богородицы. А экзамен по русскому языку - на праздник Вознесения Господня. Это делает невозможным посещение детьми богослужения в эти великие праздники", - сказал в интервью РИА Новости митрополит Корнилий.По его мнению, тестовая система ЕГЭ рассчитана на "заучивание ответов на вопросы", тогда как "целью образования должно быть, в первую очередь, развитие мышления"."В результате эксперимента по введению ЕГЭ у наших школьников пропала мотивация к серьезному изучению предметов", - заявил глава РПСЦ.Отвечая на вопрос, изучают ли дети из старообрядческих семей "Основы православной культуры" в общеобразовательных школах, митрополит Корнилий заявил, что законодательство России предусматривает освобождение детей от изучения этой дисциплины, "если ребенок и родители другого вероисповедания"."Старообрядцы умеют пользоваться этим законом, и основы религиозных знаний наши дети получают в наших учебных заведениях", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

староверы , религия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), единый государственный экзамен (егэ), новости - религия и мировоззрение