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Глава старообрядческой церкви рассказал, что думает о ЕГЭ
Глава старообрядческой церкви рассказал, что думает о ЕГЭ
Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий раскритиковал Единый государственный экзамен (ЕГЭ),... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:15
2020-12-15T11:15
2020-12-15T11:15
религия и мировоззрение
староверы
религия
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
единый государственный экзамен (егэ)
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий раскритиковал Единый государственный экзамен (ЕГЭ), заявив, что он направлен на заучивание ответов, снижает мотивацию, а даты его проведения назначают без учета православных праздников.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru."Даты экзаменов назначаются без учета церковного календаря. К примеру, итоговое сочинение одиннадцатых классов в прошлом году было назначено на праздник Введения в Церковь Богородицы. А экзамен по русскому языку - на праздник Вознесения Господня. Это делает невозможным посещение детьми богослужения в эти великие праздники", - сказал в интервью РИА Новости митрополит Корнилий.По его мнению, тестовая система ЕГЭ рассчитана на "заучивание ответов на вопросы", тогда как "целью образования должно быть, в первую очередь, развитие мышления"."В результате эксперимента по введению ЕГЭ у наших школьников пропала мотивация к серьезному изучению предметов", - заявил глава РПСЦ.Отвечая на вопрос, изучают ли дети из старообрядческих семей "Основы православной культуры" в общеобразовательных школах, митрополит Корнилий заявил, что законодательство России предусматривает освобождение детей от изучения этой дисциплины, "если ребенок и родители другого вероисповедания"."Старообрядцы умеют пользоваться этим законом, и основы религиозных знаний наши дети получают в наших учебных заведениях", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
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староверы , религия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), единый государственный экзамен (егэ), новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий раскритиковал Единый государственный экзамен (ЕГЭ), заявив, что он направлен на заучивание ответов, снижает мотивацию, а даты его проведения назначают без учета православных праздников.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
"Даты экзаменов назначаются без учета церковного календаря. К примеру, итоговое сочинение одиннадцатых классов в прошлом году было назначено на праздник Введения в Церковь Богородицы. А экзамен по русскому языку - на праздник Вознесения Господня. Это делает невозможным посещение детьми богослужения в эти великие праздники", - сказал в интервью РИА Новости митрополит Корнилий.
По его мнению, тестовая система ЕГЭ рассчитана на "заучивание ответов на вопросы", тогда как "целью образования должно быть, в первую очередь, развитие мышления".
"В результате эксперимента по введению ЕГЭ у наших школьников пропала мотивация к серьезному изучению предметов", - заявил глава РПСЦ.
Отвечая на вопрос, изучают ли дети из старообрядческих семей "Основы православной культуры" в общеобразовательных школах, митрополит Корнилий заявил, что законодательство России предусматривает освобождение детей от изучения этой дисциплины, "если ребенок и родители другого вероисповедания".
"Старообрядцы умеют пользоваться этим законом, и основы религиозных знаний наши дети получают в наших учебных заведениях", - заключил собеседник агентства.