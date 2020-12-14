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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201214/plennye-1589232532.html
Минобороны раскрыло детали обмена пленными в Карабахе
Минобороны раскрыло детали обмена пленными в Карабахе
Интенсивные переговоры между Баку и Ереваном по обмену пленными в формате "всех на всех" две недели вел командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T23:12
2020-12-14T23:46
ситуация в нагорном карабахе
рустам мурадов
игорь конашенков
ереван
баку
армения
в мире
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Интенсивные переговоры между Баку и Ереваном по обмену пленными в формате "всех на всех" две недели вел командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов.Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Обмен военнопленными состоялся 14 декабря. Мурадов передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской — 44 человека.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились полномасштабные боевые действия, которые привели к жертвам среди мирного населения. Десятого декабря Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
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рустам мурадов, игорь конашенков, ереван, баку, армения, в мире

Минобороны раскрыло детали обмена пленными в Карабахе

23:12 14.12.2020 (обновлено: 23:46 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Интенсивные переговоры между Баку и Ереваном по обмену пленными в формате "всех на всех" две недели вел командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Обмен военнопленными состоялся 14 декабря. Мурадов передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской — 44 человека.
"Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", — заключил Конашенков.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились полномасштабные боевые действия, которые привели к жертвам среди мирного населения. Десятого декабря Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРустам МурадовИгорь КонашенковЕреванБакуАрменияВ мире
 
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