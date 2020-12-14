Минобороны раскрыло детали обмена пленными в Карабахе
23:12 14.12.2020 (обновлено: 23:46 14.12.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Интенсивные переговоры между Баку и Ереваном по обмену пленными в формате "всех на всех" две недели вел командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Обмен военнопленными состоялся 14 декабря. Мурадов передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской — 44 человека.
"Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", — заключил Конашенков.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились полномасштабные боевые действия, которые привели к жертвам среди мирного населения. Десятого декабря Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.