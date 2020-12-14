https://ria.ru/20201214/plennye-1589232532.html

Минобороны раскрыло детали обмена пленными в Карабахе

Минобороны раскрыло детали обмена пленными в Карабахе

Интенсивные переговоры между Баку и Ереваном по обмену пленными в формате "всех на всех" две недели вел командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T23:12

2020-12-14T23:12

2020-12-14T23:46

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

игорь конашенков

ереван

баку

армения

в мире

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Интенсивные переговоры между Баку и Ереваном по обмену пленными в формате "всех на всех" две недели вел командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов.Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Обмен военнопленными состоялся 14 декабря. Мурадов передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской — 44 человека.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились полномасштабные боевые действия, которые привели к жертвам среди мирного населения. Десятого декабря Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.

ереван

баку

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам мурадов, игорь конашенков, ереван, баку, армения, в мире