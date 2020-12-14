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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201214/plennye-1589229553.html
Более 40 пленных доставили из Азербайджана в Армению
Более 40 пленных доставили из Азербайджана в Армению
Свыше 40 армянских пленных доставлены в понедельник из Азербайджана в Армению при посредничестве российских миротворцев, сообщил вице-премьер страны Тигран... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T22:52
2020-12-14T22:52
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Свыше 40 армянских пленных доставлены в понедельник из Азербайджана в Армению при посредничестве российских миротворцев, сообщил вице-премьер страны Тигран Авинян.По его словам, процесс поиска пропавших без вести лиц и организация возвращения других соотечественников, которые, возможно, захвачены в плен, интенсивно продолжается.Ранее в государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан сообщили, что процесс обмена пленными и заложниками начался между Баку и Ереваном с понедельника. Отмечается, что процесс проходит при участии российских миротворцев по принципу "всех на всех".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Более 40 пленных доставили из Азербайджана в Армению

22:52 14.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Свыше 40 армянских пленных доставлены в понедельник из Азербайджана в Армению при посредничестве российских миротворцев, сообщил вице-премьер страны Тигран Авинян.

"Сегодня при посредничестве российских миротворцев состоялся обмен пленными. 44 наших соотечественника были переведены из Азербайджана в Армению. На данном этапе возвращаются те армяне, пленение которых было подтверждено Красным Крестом и Азербайджаном", - написал Авинян в своем Telegram-канале.

По его словам, процесс поиска пропавших без вести лиц и организация возвращения других соотечественников, которые, возможно, захвачены в плен, интенсивно продолжается.
Ранее в государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан сообщили, что процесс обмена пленными и заложниками начался между Баку и Ереваном с понедельника. Отмечается, что процесс проходит при участии российских миротворцев по принципу "всех на всех".
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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