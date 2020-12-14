https://ria.ru/20201214/plennye-1589229553.html

Более 40 пленных доставили из Азербайджана в Армению

Более 40 пленных доставили из Азербайджана в Армению

Свыше 40 армянских пленных доставлены в понедельник из Азербайджана в Армению при посредничестве российских миротворцев, сообщил вице-премьер страны Тигран... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T22:52

2020-12-14T22:52

2020-12-14T22:52

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Свыше 40 армянских пленных доставлены в понедельник из Азербайджана в Армению при посредничестве российских миротворцев, сообщил вице-премьер страны Тигран Авинян.По его словам, процесс поиска пропавших без вести лиц и организация возвращения других соотечественников, которые, возможно, захвачены в плен, интенсивно продолжается.Ранее в государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан сообщили, что процесс обмена пленными и заложниками начался между Баку и Ереваном с понедельника. Отмечается, что процесс проходит при участии российских миротворцев по принципу "всех на всех".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире