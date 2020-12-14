Армения и Азербайджан начали обмен пленными
17:14 14.12.2020 (обновлено: 18:09 14.12.2020)
© Фото : State Security Service of the Republic of AzerbaijanОбмен пленными между Арменией и Азербайджаном
БАКУ, 14 дек — РИА Новости. Баку и Ереван с участием российских миротворцев начали обмен пленными, сообщили в госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.
Там уточнили, что договоренности об обмене достигли с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил.
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян сообщила в Facebook, что Ереван ждет возвращения первой группы пленных.
Ранее в понедельник омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил РИА Новости, что в плену у Азербайджана находятся примерно 60 военнослужащих из региона, но Баку отказался сообщить точные данные.
Вопрос обмена пленными между Арменией и Азербайджаном Бегларян назвал "самой чувствительной проблемой последних месяцев", но не стал уточнять, сколько времени это может занять.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились полномасштабные боевые действия, которые привели к жертвам среди мирного населения. Десятого декабря Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал соглашение капитуляцией Еревана. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.