Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201214/plennye-1589177649.html
Армения и Азербайджан начали обмен пленными
Армения и Азербайджан начали обмен пленными
Баку и Ереван с участием российских миротворцев начали обмен пленными, сообщили в госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:14
2020-12-14T18:09
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ереван
баку
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589183088_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_c3b20ade113ef09d0593f022ed51459c.jpg
БАКУ, 14 дек — РИА Новости. Баку и Ереван с участием российских миротворцев начали обмен пленными, сообщили в госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.Там уточнили, что договоренности об обмене достигли с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил.Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян сообщила в Facebook, что Ереван ждет возвращения первой группы пленных.Ранее в понедельник омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил РИА Новости, что в плену у Азербайджана находятся примерно 60 военнослужащих из региона, но Баку отказался сообщить точные данные.Вопрос обмена пленными между Арменией и Азербайджаном Бегларян назвал "самой чувствительной проблемой последних месяцев", но не стал уточнять, сколько времени это может занять.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились полномасштабные боевые действия, которые привели к жертвам среди мирного населения. Десятого декабря Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал соглашение капитуляцией Еревана. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201204/karabakh-1587701978.html
https://ria.ru/20201213/karabakh-1589026775.html
нагорный карабах
ереван
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589183088_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_79323daf953942eb2a0cd42b584c2904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Армения и Азербайджан начали обмен пленными

17:14 14.12.2020 (обновлено: 18:09 14.12.2020)
 
© Фото : State Security Service of the Republic of AzerbaijanОбмен пленными между Арменией и Азербайджаном
Обмен пленными между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : State Security Service of the Republic of Azerbaijan
Читать ria.ru в
БАКУ, 14 дек — РИА Новости. Баку и Ереван с участием российских миротворцев начали обмен пленными, сообщили в госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.
Там уточнили, что договоренности об обмене достигли с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил.
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян сообщила в Facebook, что Ереван ждет возвращения первой группы пленных.
Ранее в понедельник омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил РИА Новости, что в плену у Азербайджана находятся примерно 60 военнослужащих из региона, но Баку отказался сообщить точные данные.
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
4 декабря, 16:09Ситуация в Нагорном Карабахе
В Карабахе заявили, что не готовятся к новой войне
Вопрос обмена пленными между Арменией и Азербайджаном Бегларян назвал "самой чувствительной проблемой последних месяцев", но не стал уточнять, сколько времени это может занять.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились полномасштабные боевые действия, которые привели к жертвам среди мирного населения. Десятого декабря Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал соглашение капитуляцией Еревана. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
Бронетранспортер БТР-82А российского миротворческого контингента на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 19:42Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы пресекли нарушение перемирия в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахЕреванБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
06:53Спасенные при пожаре в доме престарелых в Башкирии не получили травм
Лента новостейМолния