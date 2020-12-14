https://ria.ru/20201214/plennye-1589177649.html

Армения и Азербайджан начали обмен пленными

Армения и Азербайджан начали обмен пленными

Баку и Ереван с участием российских миротворцев начали обмен пленными, сообщили в госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:14

2020-12-14T17:14

2020-12-14T18:09

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ереван

баку

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 14 дек — РИА Новости. Баку и Ереван с участием российских миротворцев начали обмен пленными, сообщили в госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.Там уточнили, что договоренности об обмене достигли с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил.Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян сообщила в Facebook, что Ереван ждет возвращения первой группы пленных.Ранее в понедельник омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил РИА Новости, что в плену у Азербайджана находятся примерно 60 военнослужащих из региона, но Баку отказался сообщить точные данные.Вопрос обмена пленными между Арменией и Азербайджаном Бегларян назвал "самой чувствительной проблемой последних месяцев", но не стал уточнять, сколько времени это может занять.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились полномасштабные боевые действия, которые привели к жертвам среди мирного населения. Десятого декабря Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал соглашение капитуляцией Еревана. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587701978.html

https://ria.ru/20201213/karabakh-1589026775.html

нагорный карабах

ереван

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире