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https://ria.ru/20201214/peterburg-1588843211.html
Секреты Петербурга: чему еще можно удивиться в культурной столице
Секреты Петербурга: чему еще можно удивиться в культурной столице
"Всемирное лидирующее культурное направление" — Санкт-Петербург — не ждет туристов на новогодние праздники. Бары, кафе, рестораны и даже музеи, которые, в... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:00
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Светлана Баева. "Всемирное лидирующее культурное направление" — Санкт-Петербург — не ждет туристов на новогодние праздники. Бары, кафе, рестораны и даже музеи, которые, в отличие от столичных, пока работают, будут закрыты. Но можно запланировать поездку на будущее. Даже тем, кто прошел все залы Эрмитажа и Кунсткамеры, есть чему удивиться. Об уникальных, но малоизвестных музеях Петербурга — в материале РИА Новости.Лабутены и ангелыВ одну из таких интересных точек Северной столицы — музей современного искусства "Эрарта" — можно попасть, если пройти или проехать по Васильевскому острову от Кунсткамеры и Зоологического музея на 29-ю линию между на Средним и Большим проспектом.Здесь, например, вы поймете, какое полушарие мозга у вас доминирует. Просто приложите руку к инсталляции "Модель биполярной активности" — и услышите музыку: если мелодичную, то левое, если хаотичную — правое.Или узнать время по швейцарским электронным часам: цифры там составлены из обнаженных тел — мужских и женских.В коллекции есть картина петербургского музыканта Сергея Шнурова. Вы сразу поймете, где она, — по "лабутенам" перед ней. И оригинальные фигуры ангелов: распечатанные на 3D-принтере скульптуры девушек с крыльями от "боинга" (несколько таких же украшают аэропорт Пулково).Матрешка, символ русского гостеприимства и сувениров, здесь — в человеческий рост. А внутри нее, словно средневековое орудие пыток — железная дева. Но страшные на первый взгляд шипы на самом деле мягкие. Такое своеобразное размышление о стереотипах.В музее регулярно проходят необычные выставки. Например, до 21 марта показывают работы шляпного маэстро Филипа Трейси. Его головые уборы носят члены королевской семьи Великобритании и многие звезды: Сара Джессика Паркер, Леди Гага, Мадонна.Из первой позиции — на железный стулПосле посещения "Эрарты" от станции метро "Василеостровская" всего одна остановка до "Гостиного двора". А там неподалеку — Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. Туда стоит заглянуть, например, перед спектаклем или концертом.Один из пяти его филиалов — Театральный музей — располагается возле Александринки. В нем вам расскажут, какую пьесу Антона Чехова освистала публика, покажут запись гениального танца Анны Павловой. И даже разрешат встать в первую, вторую и другие позиции, держась за станок. Говорят, он прибыл из Академии русского балета имени Вагановой, так что у него мог заниматься, например, Рудольф Нуриев.Отдельный зал посвящен репрессиям в театрах. Посередине стоит железный вращающийся стул: сев на него, ощущаешь себя винтиком в тоталитарной системе — так, вероятно, и задумывалось.Нарышкинский Фа-ДиезВторой филиал — Музей музыки — примерно в километре от театрального, в Шереметевском дворце. Здесь собрана одна из самых больших в мире коллекций инструментов. Есть, например, английский бумбас (одновременно шумовой, струнный и ударный), в изготовлении которого использовался высушенный мочевой пузырь быка.Экскурсовод расскажет легенду, посвященную монгольскому морин-хууру. Умерший конь явился хозяину во сне, предложил создать из своих костей и волос инструмент, обещая вложить в него собственный голос. Да, в монгольской поэзии этот звук сравнивается с лошадиным ржанием и ветром в степи.Гитара-арфа, гитара-лира, балалайки, китайские гонги, спинета (разновидность клавесина) XVI века — здесь есть все! Даже русский роговой оркестр. Попав в него, рекрут 25 лет (кстати, именно на такой срок забирали в армию) играл одну и ту же ноту (для каждой — свой рог). Так и представлялись: не по имени, а, например, "нарышкинский Фа-Диез". А еще можно заглянуть в уникальные интерактивные залы. Слушаешь там симфонический оркестр и тут же видишь, какие из выставленных инструментов задействованы — они подсвечиваются."Муха" имени ШтиглицаЕсли пройдете дальше по набережной Фонтанки, по улице Пестеля до Соляного переулка, то попадете в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени Штиглица. Раньше она носила имя скульптора Веры Мухиной, поэтому получила (и сохранила) прозвище "Муха". Там есть музей.В нем в том числе собрана уникальная коллекция фарфора. Экскурсовод рассказывает, что изначально его возили из Китая — только там владели секретами производства. За чашку размером в две ладони давали корабль с парусами. Если посуда разбивалась, осколки не выкидывали, а обрамляли золотом, и дамы носили их как украшение.В начале XVII века в Европе открылась первая мануфактура "Мейсен". Ее изделия тоже представлены в экспозиции.С этой утонченной посудой появились и своеобразные развлечения. "Заказывали, например, фарфоровые фрукты и подкладывали их в вазы. Неосторожный гурман попытается надкусить и... зубы летят, кровь, "веселье", — говорит руководитель экскурсионного бюро Ксения Гармидр. Еще одна "обманка"— блюдо, на дне которого очень натурально изображены змеи, жабы, ящерицы. Какая-нибудь барышня брала из него яблоко, видела "лягушку" и падала в обморок.Один из залов посвящен изразцовым печам. Есть с "автографом" — на плитке автор нарисовал себя и написал: "Работал в 1770 году Трубицын. Цена мала".Оригинал и сюрприз в яйцеСтоит обязательно заглянуть и в Музей Фаберже — он почти напротив музыкального. Здесь не только ювелирные украшения, но и живопись, предметы быта, сделанные с удивительным мастерством.В коллекции пасхальных яиц есть экземпляр, внутри которого находилась миниатюрная копия кареты, изготовленной для Екатерины II в 1793-м знаменитым придворным мастером Букендалем. Она участвовала в коронации Николая II. Копия настолько точная, что по ней восстанавливали оригинал.А его можно увидеть в Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа "Старая деревня", только надо прокатиться до одноименной станции метро. Туда запускают маленькими группами, и самому по залам не погулять — все двери открывают сотрудники. Там — старинные витражи, иконы, коллекция костюмов Петра I, венчальное платье Александры Федоровны Романовой, жены Николая II, и траурное — его матери Марии Федоровны. Отдельное помещение отдано каретам.Благодарим Ростуризм и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга за помощь в подготовке материала
https://ria.ru/20201210/peterburg-1588593310.html
https://ria.ru/20201202/stolitsa-1587024394.html
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Секреты Петербурга: чему еще можно удивиться в культурной столице

08:00 14.12.2020 (обновлено: 09:59 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Светлана БаеваВ Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа "Старая Деревня"
В Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа Старая Деревня - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Светлана Баева
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Светлана Баева. "Всемирное лидирующее культурное направление" — Санкт-Петербург — не ждет туристов на новогодние праздники. Бары, кафе, рестораны и даже музеи, которые, в отличие от столичных, пока работают, будут закрыты. Но можно запланировать поездку на будущее. Даже тем, кто прошел все залы Эрмитажа и Кунсткамеры, есть чему удивиться. Об уникальных, но малоизвестных музеях Петербурга — в материале РИА Новости.

Лабутены и ангелы

В одну из таких интересных точек Северной столицы — музей современного искусства "Эрарта" — можно попасть, если пройти или проехать по Васильевскому острову от Кунсткамеры и Зоологического музея на 29-ю линию между на Средним и Большим проспектом.
Здесь, например, вы поймете, какое полушарие мозга у вас доминирует. Просто приложите руку к инсталляции "Модель биполярной активности" — и услышите музыку: если мелодичную, то левое, если хаотичную — правое.
© Фото : Музей Эрарта / Kolikov VitaliyМузейное крыло, 1-й этаж. Инсталляция Дмитрия Каварги. Модель биполярной активности
Музейное крыло, 1 этаж. Инсталляция Дмитрия Каварги. Модель биполярной активности - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : Музей Эрарта / Kolikov Vitaliy
Музейное крыло, 1-й этаж. Инсталляция Дмитрия Каварги. Модель биполярной активности
Или узнать время по швейцарским электронным часам: цифры там составлены из обнаженных тел — мужских и женских.
В коллекции есть картина петербургского музыканта Сергея Шнурова. Вы сразу поймете, где она, — по "лабутенам" перед ней. И оригинальные фигуры ангелов: распечатанные на 3D-принтере скульптуры девушек с крыльями от "боинга" (несколько таких же украшают аэропорт Пулково).
© Музей Эрарта

Работа Сергея Шнурова "Рубашка" из коллекции музея "Эрарта"

Работа Сергея Шнурова Рубашка из коллекции музея Эрарта
1 из 9

Работа Сергея Шнурова "Рубашка" из коллекции музея "Эрарта"

© Музей Эрарта
© РИА Новости / Светлана Баева

Скульптура проекта "I believe in angels"

Скульптура проекта I believe in angels
2 из 9

Скульптура проекта "I believe in angels"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Экскурсовод рассказывает о проекте музея и Дмитрия Шорина "I believe in angels"

Экскурсовод рассказывает о проекте музея и Дмитрия Шорина I believe in angels
3 из 9

Экскурсовод рассказывает о проекте музея и Дмитрия Шорина "I believe in angels"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Картины Николая Копейкина из эпоса "Слоны Петербурга"

Картины Николая Копейкина из эпоса Слоны Петербурга
4 из 9

Картины Николая Копейкина из эпоса "Слоны Петербурга"

© РИА Новости / Светлана Баева
© Музей Эрарта

Работа Николая Копейкина "Родина" из коллекции музея "Эрарта"

Работа Николая Копейкина Родина из коллекции музея Эрарта
5 из 9

Работа Николая Копейкина "Родина" из коллекции музея "Эрарта"

© Музей Эрарта
© РИА Новости / Светлана Баева

Экспозиция музея "Эрарта"

Экспозиция музея Эрарта
6 из 9

Экспозиция музея "Эрарта"

© РИА Новости / Светлана Баева
© Музей Эрарта

Работа Владимира Мигачева "Нефть" из коллекции музея "Эрарта"

Работа Владимира Мигачева Нефть из коллекции музея Эрарта
7 из 9

Работа Владимира Мигачева "Нефть" из коллекции музея "Эрарта"

© Музей Эрарта
© Фото : Музей Эрарта / Maxim Kurchitckiy

U-Space "Вишневый сад"

U-Space Вишневый сад
8 из 9

U-Space "Вишневый сад"

© Фото : Музей Эрарта / Maxim Kurchitckiy
© РИА Новости / Светлана Баева

U-Space "Вишневый сад" в музее "Эрарта"

U-Space Вишневый сад в Эрарте
9 из 9

U-Space "Вишневый сад" в музее "Эрарта"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 9

Работа Сергея Шнурова "Рубашка" из коллекции музея "Эрарта"

© Музей Эрарта
2 из 9

Скульптура проекта "I believe in angels"

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 9

Экскурсовод рассказывает о проекте музея и Дмитрия Шорина "I believe in angels"

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 9

Картины Николая Копейкина из эпоса "Слоны Петербурга"

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 9

Работа Николая Копейкина "Родина" из коллекции музея "Эрарта"

© Музей Эрарта
6 из 9

Экспозиция музея "Эрарта"

© РИА Новости / Светлана Баева
7 из 9

Работа Владимира Мигачева "Нефть" из коллекции музея "Эрарта"

© Музей Эрарта
8 из 9

U-Space "Вишневый сад"

© Фото : Музей Эрарта / Maxim Kurchitckiy
9 из 9

U-Space "Вишневый сад" в музее "Эрарта"

© РИА Новости / Светлана Баева
Матрешка, символ русского гостеприимства и сувениров, здесь — в человеческий рост. А внутри нее, словно средневековое орудие пыток — железная дева. Но страшные на первый взгляд шипы на самом деле мягкие. Такое своеобразное размышление о стереотипах.
В музее регулярно проходят необычные выставки. Например, до 21 марта показывают работы шляпного маэстро Филипа Трейси. Его головые уборы носят члены королевской семьи Великобритании и многие звезды: Сара Джессика Паркер, Леди Гага, Мадонна.
© РИА Новости / Светлана Баева

Из коллекции современного ирландского модельера-шляпника Филипа Трейси

Из коллекции современного ирландского модельера шляпника Филиппа Трейси
1 из 3

Из коллекции современного ирландского модельера-шляпника Филипа Трейси

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Работа современного ирландского модельера-шляпника Филипа Трейси

Работа современного ирландского модельера шляпника Филиппа Трейси
2 из 3

Работа современного ирландского модельера-шляпника Филипа Трейси

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Перед входом в залы музея "Эрарта"

Перед входом в залы Эрарты
3 из 3

Перед входом в залы музея "Эрарта"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3

Из коллекции современного ирландского модельера-шляпника Филипа Трейси

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3

Работа современного ирландского модельера-шляпника Филипа Трейси

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

Перед входом в залы музея "Эрарта"

© РИА Новости / Светлана Баева

Из первой позиции — на железный стул

После посещения "Эрарты" от станции метро "Василеостровская" всего одна остановка до "Гостиного двора". А там неподалеку — Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. Туда стоит заглянуть, например, перед спектаклем или концертом.
Один из пяти его филиалов — Театральный музей — располагается возле Александринки. В нем вам расскажут, какую пьесу Антона Чехова освистала публика, покажут запись гениального танца Анны Павловой. И даже разрешат встать в первую, вторую и другие позиции, держась за станок. Говорят, он прибыл из Академии русского балета имени Вагановой, так что у него мог заниматься, например, Рудольф Нуриев.
Посетитель в одном из кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 14:03Распространение нового коронавируса
Власти Петербурга назвали условия смягчения ограничений по COVID-19
Отдельный зал посвящен репрессиям в театрах. Посередине стоит железный вращающийся стул: сев на него, ощущаешь себя винтиком в тоталитарной системе — так, вероятно, и задумывалось.

Нарышкинский Фа-Диез

Второй филиал — Музей музыки — примерно в километре от театрального, в Шереметевском дворце. Здесь собрана одна из самых больших в мире коллекций инструментов. Есть, например, английский бумбас (одновременно шумовой, струнный и ударный), в изготовлении которого использовался высушенный мочевой пузырь быка.
Экскурсовод расскажет легенду, посвященную монгольскому морин-хууру. Умерший конь явился хозяину во сне, предложил создать из своих костей и волос инструмент, обещая вложить в него собственный голос. Да, в монгольской поэзии этот звук сравнивается с лошадиным ржанием и ветром в степи.
Гитара-арфа, гитара-лира, балалайки, китайские гонги, спинета (разновидность клавесина) XVI века — здесь есть все! Даже русский роговой оркестр. Попав в него, рекрут 25 лет (кстати, именно на такой срок забирали в армию) играл одну и ту же ноту (для каждой — свой рог). Так и представлялись: не по имени, а, например, "нарышкинский Фа-Диез".
© РИА Новости / Светлана БаеваРусский роговой оркестр в Музее музыки
Русский роговой оркестр в Музее музыки - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Светлана Баева
Русский роговой оркестр в Музее музыки
А еще можно заглянуть в уникальные интерактивные залы. Слушаешь там симфонический оркестр и тут же видишь, какие из выставленных инструментов задействованы — они подсвечиваются.

"Муха" имени Штиглица

Если пройдете дальше по набережной Фонтанки, по улице Пестеля до Соляного переулка, то попадете в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени Штиглица. Раньше она носила имя скульптора Веры Мухиной, поэтому получила (и сохранила) прозвище "Муха". Там есть музей.
© РИА Новости / Светлана Баева

Символы четырех искусств возле Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица

Символы четырех искусство возле Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица
1 из 6

Символы четырех искусств возле Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Внутренние залы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени барона Штиглица

Внутренние залы Государственной Санкт-Петербургской Промышленно-Художественной академии имени барона Штиглица в Санкт-Петербурге
2 из 6

Внутренние залы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени барона Штиглица

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Внутренние залы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени барона Штиглица

Внутренние залы Государственной Санкт-Петербургской Промышленно-Художественной академии имени барона Штиглица в Санкт-Петербурге
3 из 6

Внутренние залы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени барона Штиглица

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Внутренние залы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени барона Штиглица

Внутренние залы Государственной Санкт-Петербургской Промышленно-Художественной академии имени барона Штиглица в Санкт-Петербурге
4 из 6

Внутренние залы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени барона Штиглица

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Внутренние залы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени барона Штиглица

Внутренние залы Государственной Санкт-Петербургской Промышленно-Художественной академии имени барона Штиглица в Санкт-Петербурге
5 из 6

Внутренние залы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени барона Штиглица

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Светлана БаеваВинтовая лестница в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица
Винтовая лестница в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица
6 из 6
Винтовая лестница в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 6

Символы четырех искусств возле Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 6

Внутренние залы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени барона Штиглица

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 6

Внутренние залы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени барона Штиглица

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 6

Внутренние залы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени барона Штиглица

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 6

Внутренние залы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени барона Штиглица

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
6 из 6
Винтовая лестница в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица
© РИА Новости / Светлана Баева
В нем в том числе собрана уникальная коллекция фарфора. Экскурсовод рассказывает, что изначально его возили из Китая — только там владели секретами производства. За чашку размером в две ладони давали корабль с парусами. Если посуда разбивалась, осколки не выкидывали, а обрамляли золотом, и дамы носили их как украшение.
В начале XVII века в Европе открылась первая мануфактура "Мейсен". Ее изделия тоже представлены в экспозиции.
С этой утонченной посудой появились и своеобразные развлечения. "Заказывали, например, фарфоровые фрукты и подкладывали их в вазы. Неосторожный гурман попытается надкусить и... зубы летят, кровь, "веселье", — говорит руководитель экскурсионного бюро Ксения Гармидр. Еще одна "обманка"— блюдо, на дне которого очень натурально изображены змеи, жабы, ящерицы. Какая-нибудь барышня брала из него яблоко, видела "лягушку" и падала в обморок.
Один из залов посвящен изразцовым печам. Есть с "автографом" — на плитке автор нарисовал себя и написал: "Работал в 1770 году Трубицын. Цена мала".

Оригинал и сюрприз в яйце

Стоит обязательно заглянуть и в Музей Фаберже — он почти напротив музыкального. Здесь не только ювелирные украшения, но и живопись, предметы быта, сделанные с удивительным мастерством.
© Фото : Музей Фаберже / Terebenin V.& A.Музей Фаберже. Яйца с каретой
Музей Фаберже. Яйца с каретой
1 из 8
Музей Фаберже. Яйца с каретой
© Фото : Музей Фаберже / Terebenin V.& A.
© РИА Новости / Светлана Баева

Миниатюрная копия кареты в Музее Фаберже

Миниатюрная копия коронационной кареты Николая II в Музее Фаберже
2 из 8

Миниатюрная копия кареты в Музее Фаберже

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваЯйцо с сюрпризом из коллекции Музея Фаберже
Яйцо с сюрпризом из коллекции Музея Фаберже
3 из 8
Яйцо с сюрпризом из коллекции Музея Фаберже
© РИА Новости / Светлана Баева
© Фото : Музей Фаберже

Парадная лестница в Музее Фаберже

Парадная лестница в музее Фаберже
4 из 8

Парадная лестница в Музее Фаберже

© Фото : Музей Фаберже
© Фото : Музей Фаберже

Синяя гостиная в Музее Фаберже

Синяя гостиная в музее Фаберже
5 из 8

Синяя гостиная в Музее Фаберже

© Фото : Музей Фаберже
© РИА Новости / Светлана БаеваВ Музее Фаберже
В Музее Фаберже
6 из 8
В Музее Фаберже
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваКоллекция Музея Фаберже
Коллекция Музея Фаберже
7 из 8
Коллекция Музея Фаберже
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваЭкспонаты Музея Фаберже
Экспонаты Музея Фаберже
8 из 8
Экспонаты Музея Фаберже
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 8
Музей Фаберже. Яйца с каретой
© Фото : Музей Фаберже / Terebenin V.& A.
2 из 8

Миниатюрная копия кареты в Музее Фаберже

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 8
Яйцо с сюрпризом из коллекции Музея Фаберже
© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 8

Парадная лестница в Музее Фаберже

© Фото : Музей Фаберже
5 из 8

Синяя гостиная в Музее Фаберже

© Фото : Музей Фаберже
6 из 8
В Музее Фаберже
© РИА Новости / Светлана Баева
7 из 8
Коллекция Музея Фаберже
© РИА Новости / Светлана Баева
8 из 8
Экспонаты Музея Фаберже
© РИА Новости / Светлана Баева
В коллекции пасхальных яиц есть экземпляр, внутри которого находилась миниатюрная копия кареты, изготовленной для Екатерины II в 1793-м знаменитым придворным мастером Букендалем. Она участвовала в коронации Николая II. Копия настолько точная, что по ней восстанавливали оригинал.
© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа "Старая деревня"

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре Старая Деревня
1 из 10

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре Старая Деревня
2 из 10

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре Старая Деревня
3 из 10

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре Старая Деревня
4 из 10

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа

Экспозиция "Галерея костюма" в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

Экспозиция Галерея костюма в Реставрационно-хранительском центре Старая Деревня
5 из 10

Экспозиция "Галерея костюма" в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа

Экспозиция "Галерея костюма" в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

Экспозиция Галерея костюма в Реставрационно-хранительском центре Старая Деревня
6 из 10

Экспозиция "Галерея костюма" в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа

Экспозиция "Галерея костюма" в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

Экспозиция Галерея костюма в Реставрационно-хранительском центре Старая Деревня
7 из 10

Экспозиция "Галерея костюма" в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа

Экспозиция "Галерея костюма" в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

Экспозиция Галерея костюма в Реставрационно-хранительском центре Старая Деревня
8 из 10

Экспозиция "Галерея костюма" в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа "Старая деревня" в Санкт-Петербурге

Реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа Старая Деревня в Санкт-Петербурге
9 из 10

Реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа "Старая деревня" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Внутренний двор Реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа "Старая деревня" в Санкт-Петербурге

Внутренний двор реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа Старая Деревня в Санкт-Петербурге
10 из 10

Внутренний двор Реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа "Старая деревня" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
2 из 10

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
3 из 10

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
4 из 10

Каретный сарай в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
5 из 10

Экспозиция "Галерея костюма" в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
6 из 10

Экспозиция "Галерея костюма" в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
7 из 10

Экспозиция "Галерея костюма" в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
8 из 10

Экспозиция "Галерея костюма" в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня"

© Фото : пресс-служба Государственного Эрмитажа
9 из 10

Реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа "Старая деревня" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Внутренний двор Реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа "Старая деревня" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
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А его можно увидеть в Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа "Старая деревня", только надо прокатиться до одноименной станции метро. Туда запускают маленькими группами, и самому по залам не погулять — все двери открывают сотрудники. Там — старинные витражи, иконы, коллекция костюмов Петра I, венчальное платье Александры Федоровны Романовой, жены Николая II, и траурное — его матери Марии Федоровны. Отдельное помещение отдано каретам.
Благодарим Ростуризм и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга за помощь в подготовке материала
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