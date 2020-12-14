Пашинян заявил, что не уйдет в отставку без волеизъявления народа
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
ЕРЕВАН, 14 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не уйдет в отставку без волеизъявления народа.
"От статуса, данного мне народом, я могу отказаться только на основе достоверных результатов волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления нет, продолжу выполнять функции премьер-министра", - сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.
Премьер также опроверг распространяемую в СМИ информацию, что члены его семьи покинули Армению.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.