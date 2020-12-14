https://ria.ru/20201214/mify-1588838440.html

"Психолог всё решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить

"Психолог всё решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить

Если родился холериком, это на всю жизнь. Правое полушарие отвечает за творчество, а мозг работает лишь на 10 процентов. Психологические тесты в интернете скажут, кто ты, и с помощью визуализации мечты можно всего добиться. Что из этого правда, а что ― ложь и насколько наши представления о психологии и самих себе соответствуют действительности?

2020-12-14T12:00

2020-12-14T12:00

2020-12-14T12:00

страхи/ошибки

подкаст

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"Психолог всё решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить Если родился холериком, это на всю жизнь. Правое полушарие отвечает за творчество, а мозг работает лишь на 10 процентов. Психологические тесты в интернете скажут, кто ты, и с помощью визуализации мечты можно всего добиться. Что из этого правда, а что – ложь и насколько наши представления о психологии и самих себе соответствуют действительности?

Каким психологическим тестам в интернете не стоит доверять и работает ли тест на профориентацию? Чем опасны дизайн человека и соционика? Можно ли положиться на силу аффирмации (позитивно сформулированная фраза)? И с какими предубеждениями психологи постоянно сталкиваются в своей работе?Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся в представлениях, которые противоречат современной науке.1:05 С какими предубеждениями сталкиваются сами психологи2:20 "Вы сангвиник": какие психологические классификации не работают8:15 Есть ли доля правды в соционике?12:45 Работают ли тесты на профориентацию?19:00 Можно ли верить тесту Люшера и другим психологическим тестам в интернете20:15 Как полушария влияют на творчество и логику человека23:50 Что такое дизайн человека и чем он может быть опасен25:25 Работают ли в реальной жизни визуализации и аффирмацииЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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