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Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
Мест, пригодных для размещения баз на Луне, мало, за них разгорится соперничество, считает научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:48
2020-12-14T16:48
луна
лев зеленый
космос - риа наука
институт космических исследований
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мест, пригодных для размещения баз на Луне, мало, за них разгорится соперничество, считает научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зелёный.В ходе круглого стола в Совете Федерации Зелёный отметил, что размещать базу надо на южном полюсе Луны, богатом на запасы водяного льда. При этом, по его словам, надо учитывать рельеф, который должен быть ровным для посадок космических аппаратов."Реально приемлемых районов для безопасной посадки, то есть тех мест, где в будущем может быть размещена российская лунная база, очень мало, хотя Луна, как я подчеркиваю, достаточно большая. И здесь за эти места обязательно разгорится соперничество", - сказал Зелёный."Тщательно выбирая это место, мы не хотели бы на (близком - ред.) расстоянии... строить коммунальную квартиру и получить других соседей, потому что это место хорошее", - добавил он, имея в виду необходимость правового решения вопросов закрепления районов за страной, которая первой посадила туда автоматические аппараты.В 2024 году США собираются высадить астронавтов на Луну, Россия предполагает сделать это в 2030 году.
https://ria.ru/20201201/luna-1586953724.html
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луна, лев зеленый, космос - риа наука, институт космических исследований, совет федерации рф

Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне

16:48 14.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочий на крыше дома во время суперлуния, наблюдаемого в Московской области
Рабочий на крыше дома во время суперлуния, наблюдаемого в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мест, пригодных для размещения баз на Луне, мало, за них разгорится соперничество, считает научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зелёный.
В ходе круглого стола в Совете Федерации Зелёный отметил, что размещать базу надо на южном полюсе Луны, богатом на запасы водяного льда. При этом, по его словам, надо учитывать рельеф, который должен быть ровным для посадок космических аппаратов.
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"Реально приемлемых районов для безопасной посадки, то есть тех мест, где в будущем может быть размещена российская лунная база, очень мало, хотя Луна, как я подчеркиваю, достаточно большая. И здесь за эти места обязательно разгорится соперничество", - сказал Зелёный.
"Тщательно выбирая это место, мы не хотели бы на (близком - ред.) расстоянии... строить коммунальную квартиру и получить других соседей, потому что это место хорошее", - добавил он, имея в виду необходимость правового решения вопросов закрепления районов за страной, которая первой посадила туда автоматические аппараты.
В 2024 году США собираются высадить астронавтов на Луну, Россия предполагает сделать это в 2030 году.
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