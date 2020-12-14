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https://ria.ru/20201214/khakery-1589057384.html
В Совфеде ответили на обвинения России в хакерских атаках на Минфин США
В Совфеде ответили на обвинения России в хакерских атаках на Минфин США
США пытаются использовать любые хакерские атаки на свои системы в политических, в том числе антироссийских целях, сказал РИА Новости в понедельник глава... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:58
2020-12-14T08:58
министерство финансов сша
совет федерации рф
константин косачев
сша
технологии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. США пытаются использовать любые хакерские атаки на свои системы в политических, в том числе антироссийских целях, сказал РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности к взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными."Напомню, что по оценкам независимых экспертов с территории США приходит 28-30% всех хакерских атак на компьютерные системы в России, в то время как с территории России на американские компьютерные системы - не более 2-3%. Но даже при такой статистике Россия далека от того, чтобы огульно обвинять в любых таких атаках американские власти, хотя и это имеет, разумеется, место", - отметил сенатор.Более того, именно Россия последовательно выступает за проведение двусторонних экспертных консультаций по кибербезопасности с последующим выходом на многосторонние договорённости, а США такие инициативы последовательно отвергают, подчеркнул Косачев."Судя по всему, им выгодно сложившееся положение вещей - беспрепятственно заниматься кибершпионажем по всему миру - вспомним разоблачения WikiLeaks - и при этом использовать хакерские атаки на свои системы исключительно в политических, в данном случае - антироссийских целях", - заключил он.
https://ria.ru/20201112/vlast-1584100495.html
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министерство финансов сша, совет федерации рф, константин косачев, сша, технологии

В Совфеде ответили на обвинения России в хакерских атаках на Минфин США

08:58 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. США пытаются использовать любые хакерские атаки на свои системы в политических, в том числе антироссийских целях, сказал РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности к взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.
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"Напомню, что по оценкам независимых экспертов с территории США приходит 28-30% всех хакерских атак на компьютерные системы в России, в то время как с территории России на американские компьютерные системы - не более 2-3%. Но даже при такой статистике Россия далека от того, чтобы огульно обвинять в любых таких атаках американские власти, хотя и это имеет, разумеется, место", - отметил сенатор.
Более того, именно Россия последовательно выступает за проведение двусторонних экспертных консультаций по кибербезопасности с последующим выходом на многосторонние договорённости, а США такие инициативы последовательно отвергают, подчеркнул Косачев.
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"Судя по всему, им выгодно сложившееся положение вещей - беспрепятственно заниматься кибершпионажем по всему миру - вспомним разоблачения WikiLeaks - и при этом использовать хакерские атаки на свои системы исключительно в политических, в данном случае - антироссийских целях", - заключил он.
 
Министерство финансов СШАСовет Федерации РФКонстантин КосачевСШАТехнологии
 
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