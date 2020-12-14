https://ria.ru/20201214/khakery-1589057384.html

В Совфеде ответили на обвинения России в хакерских атаках на Минфин США

В Совфеде ответили на обвинения России в хакерских атаках на Минфин США

США пытаются использовать любые хакерские атаки на свои системы в политических, в том числе антироссийских целях, сказал РИА Новости в понедельник глава... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T08:58

2020-12-14T08:58

2020-12-14T08:58

министерство финансов сша

совет федерации рф

константин косачев

сша

технологии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. США пытаются использовать любые хакерские атаки на свои системы в политических, в том числе антироссийских целях, сказал РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности к взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными."Напомню, что по оценкам независимых экспертов с территории США приходит 28-30% всех хакерских атак на компьютерные системы в России, в то время как с территории России на американские компьютерные системы - не более 2-3%. Но даже при такой статистике Россия далека от того, чтобы огульно обвинять в любых таких атаках американские власти, хотя и это имеет, разумеется, место", - отметил сенатор.Более того, именно Россия последовательно выступает за проведение двусторонних экспертных консультаций по кибербезопасности с последующим выходом на многосторонние договорённости, а США такие инициативы последовательно отвергают, подчеркнул Косачев."Судя по всему, им выгодно сложившееся положение вещей - беспрепятственно заниматься кибершпионажем по всему миру - вспомним разоблачения WikiLeaks - и при этом использовать хакерские атаки на свои системы исключительно в политических, в данном случае - антироссийских целях", - заключил он.

https://ria.ru/20201112/vlast-1584100495.html

https://ria.ru/20201125/khakery-1586214555.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, совет федерации рф, константин косачев, сша, технологии