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СМИ бездоказательно обвинили хакеров из РФ во взломе системы минфина США
СМИ бездоказательно обвинили хакеров из РФ во взломе системы минфина США
Российских хакеров обвинили в причастности к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации - структуры минторга,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T01:17
2020-12-14T07:11
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российских хакеров обвинили в причастности к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации - структуры минторга, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Никаких доказательств в тексте не приводится.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США.Как утверждает газета, речь идет о группе хакеров, которая якобы работает на российские власти. Издание заявляет, что за атакой стояла группа APT29 (Cozy Bear). ФБР занимается расследованием, остается неясным, к какой информации хакеры получили доступ.Издание утверждает, что эта хакерская группа во время президентства Барака Обамы якобы взламывала системы госдепартамента и Белого дома. Также, по данным газеты, хакеры этой группы также якобы совершили атаку на крупную американскую компанию FireEye на прошлой неделе.По словам одного из источников газеты, хакеры проводят атаки уже несколько месяцев и ведут широкую кампанию в отношении "множества целей".В РФ не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Москва предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
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60
россия, сша, в мире

СМИ бездоказательно обвинили хакеров из РФ во взломе системы минфина США

01:17 14.12.2020 (обновлено: 07:11 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российских хакеров обвинили в причастности к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации - структуры минторга, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Никаких доказательств в тексте не приводится.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США.
Как утверждает газета, речь идет о группе хакеров, которая якобы работает на российские власти. Издание заявляет, что за атакой стояла группа APT29 (Cozy Bear). ФБР занимается расследованием, остается неясным, к какой информации хакеры получили доступ.
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Издание утверждает, что эта хакерская группа во время президентства Барака Обамы якобы взламывала системы госдепартамента и Белого дома. Также, по данным газеты, хакеры этой группы также якобы совершили атаку на крупную американскую компанию FireEye на прошлой неделе.
По словам одного из источников газеты, хакеры проводят атаки уже несколько месяцев и ведут широкую кампанию в отношении "множества целей".
В РФ не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Москва предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
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