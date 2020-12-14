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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201214/karta-1589176564.html
Все дороги и улицы Ленобласти оцифруют для единой карты
Все дороги и улицы Ленобласти оцифруют для единой карты
Все дороги, улицы и проезды в населенных пунктах Ленинградской области оцифруют для создания единой виртуальной карты всех дорог, расположенных на территории... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:10
2020-12-14T17:10
ленинградская область
сосновый бор
гатчинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек —РИА Новости. Все дороги, улицы и проезды в населенных пунктах Ленинградской области оцифруют для создания единой виртуальной карты всех дорог, расположенных на территории России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, оцифровка ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планируется к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.Он добавил, что лидерами в этой работе являются Сосновый Бор, Подпорожский, Сланцевский и Гатчинский районы. В отстающих — Выборгский, Всеволожский и Волховский.Он уточнил, что СКДФ – комплексная система, объединяющая в себе, в том числе, учет цифровых данных о состоянии автомобильных дорог и всех проводимых работ на них. Она призвана объединить всю информацию о дорожной деятельности в Российской Федерации и взаимодействия всех ее участников: от подрядных и эксплуатирующих организаций до автомобилистов.
https://ria.ru/20201214/detsad-1589074585.html
сосновый бор
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сосновый бор, гатчинский район

Все дороги и улицы Ленобласти оцифруют для единой карты

17:10 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек —РИА Новости. Все дороги, улицы и проезды в населенных пунктах Ленинградской области оцифруют для создания единой виртуальной карты всех дорог, расположенных на территории России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, оцифровка ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планируется к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
"Для формирования карты, муниципальные администрации предоставляют технические паспорта 21 тысячи 106 местных улиц в федеральную информационно-аналитическую систему мониторинга формирования и использования средств дорожных фондов (СКДФ)", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что лидерами в этой работе являются Сосновый Бор, Подпорожский, Сланцевский и Гатчинский районы. В отстающих — Выборгский, Всеволожский и Волховский.
"Область простимулирует эту работу рублем, перераспределив часть субсидий из дорожного фонда на ремонты муниципальных улиц в пользу тех районов, где нет проблем с работой в СКДФ. Практика показывает, что материальная мотивация работает лучше всего", — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе видеоконференции с главами администрацией муниципальных районов.
Он уточнил, что СКДФ – комплексная система, объединяющая в себе, в том числе, учет цифровых данных о состоянии автомобильных дорог и всех проводимых работ на них. Она призвана объединить всю информацию о дорожной деятельности в Российской Федерации и взаимодействия всех ее участников: от подрядных и эксплуатирующих организаций до автомобилистов.
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Ленинградская областьСосновый БорГатчинский район
 
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