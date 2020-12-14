Все дороги и улицы Ленобласти оцифруют для единой карты
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек —РИА Новости. Все дороги, улицы и проезды в населенных пунктах Ленинградской области оцифруют для создания единой виртуальной карты всех дорог, расположенных на территории России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, оцифровка ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планируется к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
"Для формирования карты, муниципальные администрации предоставляют технические паспорта 21 тысячи 106 местных улиц в федеральную информационно-аналитическую систему мониторинга формирования и использования средств дорожных фондов (СКДФ)", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что лидерами в этой работе являются Сосновый Бор, Подпорожский, Сланцевский и Гатчинский районы. В отстающих — Выборгский, Всеволожский и Волховский.
"Область простимулирует эту работу рублем, перераспределив часть субсидий из дорожного фонда на ремонты муниципальных улиц в пользу тех районов, где нет проблем с работой в СКДФ. Практика показывает, что материальная мотивация работает лучше всего", — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе видеоконференции с главами администрацией муниципальных районов.
Он уточнил, что СКДФ – комплексная система, объединяющая в себе, в том числе, учет цифровых данных о состоянии автомобильных дорог и всех проводимых работ на них. Она призвана объединить всю информацию о дорожной деятельности в Российской Федерации и взаимодействия всех ее участников: от подрядных и эксплуатирующих организаций до автомобилистов.