https://ria.ru/20201214/karta-1589176564.html

Все дороги и улицы Ленобласти оцифруют для единой карты

Все дороги и улицы Ленобласти оцифруют для единой карты

Все дороги, улицы и проезды в населенных пунктах Ленинградской области оцифруют для создания единой виртуальной карты всех дорог, расположенных на территории... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:10

2020-12-14T17:10

2020-12-14T17:10

ленинградская область

сосновый бор

гатчинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек —РИА Новости. Все дороги, улицы и проезды в населенных пунктах Ленинградской области оцифруют для создания единой виртуальной карты всех дорог, расположенных на территории России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, оцифровка ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планируется к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.Он добавил, что лидерами в этой работе являются Сосновый Бор, Подпорожский, Сланцевский и Гатчинский районы. В отстающих — Выборгский, Всеволожский и Волховский.Он уточнил, что СКДФ – комплексная система, объединяющая в себе, в том числе, учет цифровых данных о состоянии автомобильных дорог и всех проводимых работ на них. Она призвана объединить всю информацию о дорожной деятельности в Российской Федерации и взаимодействия всех ее участников: от подрядных и эксплуатирующих организаций до автомобилистов.

https://ria.ru/20201214/detsad-1589074585.html

сосновый бор

гатчинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сосновый бор, гатчинский район