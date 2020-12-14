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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201214/karabakh-1589148820.html
В Азербайджане арестовали четырех военных за преступления в Карабахе
В Азербайджане арестовали четырех военных за преступления в Карабахе
Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об аресте четырех военнослужащих, которых подозревают в совершении преступлений в зоне карабахского конфликта. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:06
2020-12-14T16:06
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 14 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об аресте четырех военнослужащих, которых подозревают в совершении преступлений в зоне карабахского конфликта.Кроме того, еще двоих азербайджанских военных подозревают в разрушении каменных плит на армянских могилах на кладбище в Ходжавендском районе, съемке актов вандализма и распространении видеозаписей в соцсетях."Все четверо военнослужащих арестованы", - заявила прокуратура.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане арестовали четырех военных за преступления в Карабахе

16:06 14.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСело Тагавард в Нагорном Карабахе
Село Тагавард в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 14 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об аресте четырех военнослужащих, которых подозревают в совершении преступлений в зоне карабахского конфликта.

"Военнослужащие подозреваются в издевательствах над телами погибших армянских военных в ходе боев на территории Зангеланского района. Кроме того, они подозреваются в съемках своих действий на телефон и их распространении в соцсетях", - уточняет ведомство.

Кроме того, еще двоих азербайджанских военных подозревают в разрушении каменных плит на армянских могилах на кладбище в Ходжавендском районе, съемке актов вандализма и распространении видеозаписей в соцсетях.
"Все четверо военнослужащих арестованы", - заявила прокуратура.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Военнослужащий армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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