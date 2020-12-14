В Азербайджане арестовали четырех военных за преступления в Карабахе
БАКУ, 14 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об аресте четырех военнослужащих, которых подозревают в совершении преступлений в зоне карабахского конфликта.
"Военнослужащие подозреваются в издевательствах над телами погибших армянских военных в ходе боев на территории Зангеланского района. Кроме того, они подозреваются в съемках своих действий на телефон и их распространении в соцсетях", - уточняет ведомство.
Кроме того, еще двоих азербайджанских военных подозревают в разрушении каменных плит на армянских могилах на кладбище в Ходжавендском районе, съемке актов вандализма и распространении видеозаписей в соцсетях.
"Все четверо военнослужащих арестованы", - заявила прокуратура.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.