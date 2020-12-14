https://ria.ru/20201214/eda-1589041960.html

Названы страны, жители которых тратят больше всего денег на еду

Названы страны, жители которых тратят больше всего денег на еду

Жители Люксембурга оказались европейскими лидерами по наименьшей доле расходов на еду в семейном бюджете, больше всех на продукты питания уходит у жителей... РИА Новости, 14.12.2020

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Жители Люксембурга оказались европейскими лидерами по наименьшей доле расходов на еду в семейном бюджете, больше всех на продукты питания уходит у жителей Казахстана, Россия занимает 31-е место в рейтинге, свидетельствует исследование РИА Новости* по доле расходов на еду, досуг и вредные привычки.Семейные бюджеты европейцевТраты на приобретение продуктов питания составляют одну из основных статей расходов семейного бюджета в большей части европейских стран. При этом, отмечают эксперты, доля расходов на еду в общем объеме расходов значительно разнится в зависимости от условий жизни в каждом конкретном государстве.По статистике, в странах с благополучной экономической ситуацией и высоким уровнем доходов населения расходы на питание относительно других затрат невелики и составляют зачастую не более 15% от общих семейных расходов. Остальные средства жители таких стран тратят на развлечения, путешествия, образование, посещение кафе и ресторанов, товары для дома, технику и другие товары и услуги.Другая ситуация наблюдается в менее благополучных с экономической точки зрения странах. Уровень благосостояния жителей таких государств не позволяет расходовать существенные суммы на второстепенные, по сравнению с продуктами, товары и услуги. Жители здесь вынуждены тратить на покупку еды значительную часть своих средств, вплоть до половины всех потребительских расходов семьи.О существенных различиях доли расходов на продукты питания в структуре семейных бюджетов государств Европы свидетельствует рейтинг, подготовленный экспертами РИА Новости. Для большей наглядности повседневной жизни европейских жителей в рейтинге приведены также данные о доле их расходов на табачные изделия и алкогольные напитки, на посещение ресторанов, кафе и отелей, а также на досуг и культуру. Рейтинг был составлен на основе официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы.От Люксембурга до КазахстанаПервое место в рейтинге занял Люксембург. Жители этой страны тратят на покупку продуктов питания только 8,4% своих расходов. Далее располагаются Нидерланды и Великобритания с 10,6% расходов. Также менее 12% расходов направляют на еду жители Ирландии, Германии, Финляндии, Австрии и Норвегии. В целом, отмечают эксперты, верхнюю часть рейтинга составляют экономически развитые западноевропейские страны.Самая существенная доля расходов на продукты питания в потребительских расходах — у жителей стран бывшего СССР и государств Восточной Европы. Последнее место занимает Казахстан, жители здесь тратят на еду самую большую долю семейного бюджета из всех стран, представленных в рейтинге, — 49,4%.Более 40% расходов приходится на продукты питания также у жителей Украины и Молдавии.Россия находится в нижней части рейтинга, разделив с Черногорией 30-е и 31-е место. По итогам 2019 года жители России тратили на еду 29,7% своих потребительских расходов, по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 0,5 процентных пункта.При этом в разных регионах России доля затрат на продукты питания в структуре потребительских расходов существенно варьируется. По итогам 2019 года разброс выглядит следующим образом: от 59,8% в Республике Ингушетия до 21% в Москве.Кроме названной Ингушетии, наиболее существенная доля расходов на еду у жителей Дагестана (49,3%) и Севастополя (47%). Всего же более 40% своих расходов тратят на еду жители десяти субъектов России.Наименьшую долю в потребительских расходах продукты питания занимают в Москве (21%), Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (24,3%) и Татарстане (24,5%).В большой степени доля затрат на продукты питания в разрезе регионов зависит от благосостояния жителей, но, как отмечают аналитики, важное значение имеют также уровень цен на продукты, исторически сложившиеся традиции быта в том или ином субъекте России.Расходы на вредные привычки и общепитЭксперты РИА Новости также проанализировали долю расходов на вредные привычки, а именно — какую часть своего бюджета жители европейских стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия.Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Германия, Португалия, Кипр и Испания. В этих странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,7% от своих потребительских расходов. Наиболее высокая доля расходов на "вредные привычки" в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,8%).Россия располагается в третьей десятке рейтинга, занимая вместе с Чехией и Словакией 26-28 места. В семейном бюджете россиян траты на алкогольную продукцию и табак составляют 3%.Доля затрат семейного бюджета на отели, рестораны и кафе также некоторым образом свидетельствует об уровне жизни в той или иной стране, поясняют эксперты: как правило, чем выше этот показатель, тем благополучнее условия жизни. Однако определенное влияние на расходы жителей стран на питание вне дома оказывают и исторические привычки населения.Самая большая доля затрат на общественное питание и гостиницы в структуре расходов семей наблюдается в Греции — 11,1%. На втором месте — Швейцария с 11,0%, немногим менее 10% расходов приходится на эту статью у жителей Испании. Россия по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга с долей в 3,5%. Близкие значения имеют Сербия, Литва и Северная Македония.Наименьший показатель в Европе по доле расходов на кафе и отели у жителей соседних Румынии и Молдавии: 2,1% и 2,6% соответственно. Менее 3% расходов семейного бюджета уходит на эти цели также у граждан Казахстана, Белоруссии и Хорватии.Расходы на досуг и культуруЭксперты также проанализировали показатели доли расходов семейных бюджетов европейцев на досуг и культуру. Лидерами здесь являются экономически благополучные западноевропейские страны — Швеция (18,7%), Великобритания (13,1%) и Австрия (11,5%). Причем у первых двух государств доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду.Самую низкую долю в 1,7% имеют жители Казахстана. Также менее 3% своих расходов тратят на досуг и культуру семьи в Северной Македонии (1,8%), на Украине (2%) и в Молдавии (2,8%).Россия по доле расходов на досуг и культуру находится в верхней части списка европейских государств со значением в 8,4%.Как прогнозируют аналитики, в нынешнем году на фоне пандемии коронавируса можно ожидать изменения структуры потребительских расходов. Затраты на путешествия, развлечения, кафе и рестораны из-за введенных коронавирусных ограничений, а также падения доходов населения снизятся. Соответственно, можно ожидать роста доли расходов на продукты питания как в России, так и в других государствах. *Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20201214/raskhody-evropa-1588904334.html

https://ria.ru/20201213/brexit-1588965786.html

https://ria.ru/20201209/putin-1588433404.html

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россия, риа рейтинг, европа, в мире