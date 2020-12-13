https://ria.ru/20201213/stepanakert-1588982685.html

Мэр Степанакерта рассказал о ситуации со строительством аэропорта

Мэр Степанакерта рассказал о ситуации со строительством аэропорта

Работы по строительству аэропорта столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта при участии миротворцев РФ продолжаются "день и ночь", однако РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T12:00

2020-12-13T12:00

2020-12-13T12:00

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

никол пашинян

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 13 дек – РИА Новости. Работы по строительству аэропорта столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта при участии миротворцев РФ продолжаются "день и ночь", однако конкретные сроки открытия воздушного сообщения пока назвать сложно, заявил РИА Новости мэр Степанакерта Давид Саркисян."Насколько я знаю, Россия доставляет грузы в Ереван, откуда те на машине привозят сюда, в Степанакерт. Сейчас при участии миротворческих сил строится аэропорт. Это делается для того, чтобы из России самолеты могли прилетать в Карабах напрямую", - рассказал Саркисян.Он затруднился назвать точные сроки открытия воздушной гавани Степанакерта, однако заверил, что работа ведется непрерывно. "Точно не могу сказать, но работа идет день и ночь", - заявил градоначальник. О возможности скорого открытия аэропорта в Карабахе ранее РИА Новости сообщил советник президента непризнанной республики Давид Бабаян. По его словам, запуск воздушного сообщения станет важным аспектом экономического восстановления региона после недавнего обострения армяно-азербайджанского военного конфликта.На вопрос, чем еще Россия могла бы помочь в деле послевоенного восстановления Карабаха, Саркисян ответил: "Только мир нам надо. Мир и статус. Сейчас люди знают, что все будет хорошо, но все равно задаются вопросом, каким будет статус у нашего региона".Аэропорт около Степанакерта был построен в 1974 году, в основном рейсы осуществлялись в Ереван и Баку. В годы карабахского конфликта в начале 90-х годов аэропорт служил для военных нужд. Затем он не эксплуатировался. После реконструкции аэропорт был технически готов к эксплуатации уже в 2012 году, однако Баку предупредил, что будет рассматривать полеты в Степанакерт как нарушение воздушного пространства Азербайджана и не исключает, что будет принуждать самолеты к посадке. Регулярного гражданского авиасообщения не было.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201210/stepanakert-1588583938.html

https://ria.ru/20201213/karabakh-1588965449.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ. 2020-12-13T12:00 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, никол пашинян, в мире