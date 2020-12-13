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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201213/stepanakert-1588982685.html
Мэр Степанакерта рассказал о ситуации со строительством аэропорта
Мэр Степанакерта рассказал о ситуации со строительством аэропорта
Работы по строительству аэропорта столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта при участии миротворцев РФ продолжаются "день и ночь", однако РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T12:00
2020-12-13T12:00
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
никол пашинян
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 13 дек – РИА Новости. Работы по строительству аэропорта столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта при участии миротворцев РФ продолжаются "день и ночь", однако конкретные сроки открытия воздушного сообщения пока назвать сложно, заявил РИА Новости мэр Степанакерта Давид Саркисян."Насколько я знаю, Россия доставляет грузы в Ереван, откуда те на машине привозят сюда, в Степанакерт. Сейчас при участии миротворческих сил строится аэропорт. Это делается для того, чтобы из России самолеты могли прилетать в Карабах напрямую", - рассказал Саркисян.Он затруднился назвать точные сроки открытия воздушной гавани Степанакерта, однако заверил, что работа ведется непрерывно. "Точно не могу сказать, но работа идет день и ночь", - заявил градоначальник. О возможности скорого открытия аэропорта в Карабахе ранее РИА Новости сообщил советник президента непризнанной республики Давид Бабаян. По его словам, запуск воздушного сообщения станет важным аспектом экономического восстановления региона после недавнего обострения армяно-азербайджанского военного конфликта.На вопрос, чем еще Россия могла бы помочь в деле послевоенного восстановления Карабаха, Саркисян ответил: "Только мир нам надо. Мир и статус. Сейчас люди знают, что все будет хорошо, но все равно задаются вопросом, каким будет статус у нашего региона".Аэропорт около Степанакерта был построен в 1974 году, в основном рейсы осуществлялись в Ереван и Баку. В годы карабахского конфликта в начале 90-х годов аэропорт служил для военных нужд. Затем он не эксплуатировался. После реконструкции аэропорт был технически готов к эксплуатации уже в 2012 году, однако Баку предупредил, что будет рассматривать полеты в Степанакерт как нарушение воздушного пространства Азербайджана и не исключает, что будет принуждать самолеты к посадке. Регулярного гражданского авиасообщения не было.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201210/stepanakert-1588583938.html
https://ria.ru/20201213/karabakh-1588965449.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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60
Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР
Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ.
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ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, никол пашинян, в мире

Мэр Степанакерта рассказал о ситуации со строительством аэропорта

12:00 13.12.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГород Степанакерт утром 10 ноября 2020 года
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости
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СТЕПАНАКЕРТ, 13 дек – РИА Новости. Работы по строительству аэропорта столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта при участии миротворцев РФ продолжаются "день и ночь", однако конкретные сроки открытия воздушного сообщения пока назвать сложно, заявил РИА Новости мэр Степанакерта Давид Саркисян.
"Насколько я знаю, Россия доставляет грузы в Ереван, откуда те на машине привозят сюда, в Степанакерт. Сейчас при участии миротворческих сил строится аэропорт. Это делается для того, чтобы из России самолеты могли прилетать в Карабах напрямую", - рассказал Саркисян.
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 13:19Ситуация в Нагорном Карабахе
Власти Степанакерта планируют полностью восстановить город за полгода
Он затруднился назвать точные сроки открытия воздушной гавани Степанакерта, однако заверил, что работа ведется непрерывно. "Точно не могу сказать, но работа идет день и ночь", - заявил градоначальник. О возможности скорого открытия аэропорта в Карабахе ранее РИА Новости сообщил советник президента непризнанной республики Давид Бабаян. По его словам, запуск воздушного сообщения станет важным аспектом экономического восстановления региона после недавнего обострения армяно-азербайджанского военного конфликта.
На вопрос, чем еще Россия могла бы помочь в деле послевоенного восстановления Карабаха, Саркисян ответил: "Только мир нам надо. Мир и статус. Сейчас люди знают, что все будет хорошо, но все равно задаются вопросом, каким будет статус у нашего региона".
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 06:02Ситуация в Нагорном Карабахе
Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте
Аэропорт около Степанакерта был построен в 1974 году, в основном рейсы осуществлялись в Ереван и Баку. В годы карабахского конфликта в начале 90-х годов аэропорт служил для военных нужд. Затем он не эксплуатировался. После реконструкции аэропорт был технически готов к эксплуатации уже в 2012 году, однако Баку предупредил, что будет рассматривать полеты в Степанакерт как нарушение воздушного пространства Азербайджана и не исключает, что будет принуждать самолеты к посадке. Регулярного гражданского авиасообщения не было.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияНикол ПашинянВ мире
 
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