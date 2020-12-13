https://ria.ru/20201213/pashinyan-1589024439.html

Пашинян рассказал о визите министра обороны Армении в Москву

Пашинян рассказал о визите министра обороны Армении в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье на расширенном заседании Совбеза, что министр обороны страны Вашаршак Арутюнян обсудил в Москве... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T19:29

2020-12-13T19:29

2020-12-13T19:29

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье на расширенном заседании Совбеза, что министр обороны страны Вашаршак Арутюнян обсудил в Москве вопросы, связанные с уточнением армяно-азербайджанской границы.Ранее в армянском МИД сообщили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему заявлению по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией."Следующая проблема, по которой мы должны принять решение, связана с ситуацией в Кубатлинком и Зангеланском районах (Азербайджана, граничащих с Арменией – ред.). Об этих районах, конечно, в совместном заявлении (по Карабаху - ред.) упоминаний нет, так как на момент подписания заявления большая их часть, к сожалению, находилась под контролем азербайджанских сил… В ходе переговоров достигнуто понимание, что на этих участках граница должна быть уточнена", - сказал Пашинян на заседании. Видео своего выступления он выложил в Facebook.По его словам, именно на этом участке "может возникнуть определенная напряженность". "У нас по этому участку проходит дорога, имеющая для нас стратегическое значение, есть определенные вопросы, связанные с уточнением границ и координат. Вчера за полночь в Москве с участием министра обороны Армении прошли обсуждения. Есть несколько предложений и вариантов решения вопроса, и мы в ближайшее время должны принять решение по одному из этих вариантов", - сказал премьер.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201212/karabakh-1588941045.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201213/azerbaydzhan-1588991050.html

https://ria.ru/20201212/karabakh-1588932415.html

нагорно-карабахская республика

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, армения, в мире