https://ria.ru/20201213/karabakh-1589021479.html

Бои в Карабахе прекратились после прибытия миротворцев, заявил Пашинян

Бои в Карабахе прекратились после прибытия миротворцев, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье, что боевые действия близ двух карабахских сел прекратились после прибытия туда в субботу вечером... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T18:33

2020-12-13T18:33

2020-12-13T18:45

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

минобороны армении

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье, что боевые действия близ двух карабахских сел прекратились после прибытия туда в субботу вечером российских миротворцев.По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые"."Небольшое подразделение российских миротворцев прибыло вчера вечером в зону боевых действий в Карабахе, в результате чего бои прекратились. Но часть сел Хин Тахер и Хцабер перешла под контроль подразделений азербайджанского спецназа", - сказал Пашинян на расширенном заседании совбеза Армении, видео которого выложил на своей странице в FacebookПо его словам, в воскресенье утром российские миротворцы подтянули более крупные силы, и ситуация там сейчас относительно спокойная. "Присутствие там миротворцев вселяет надежду, что удастся избежать дальнейшей эскалации", - сказал Пашинян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201213/karabakh-1589011820.html

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москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, минобороны армении, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире