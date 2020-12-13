Бои в Карабахе прекратились после прибытия миротворцев, заявил Пашинян
18:33 13.12.2020 (обновлено: 18:45 13.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы сопровождают азербайджанскую военную колонну из Шуши в сторону села Красный Базар
ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье, что боевые действия близ двух карабахских сел прекратились после прибытия туда в субботу вечером российских миротворцев.
По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые".
"Небольшое подразделение российских миротворцев прибыло вчера вечером в зону боевых действий в Карабахе, в результате чего бои прекратились. Но часть сел Хин Тахер и Хцабер перешла под контроль подразделений азербайджанского спецназа", - сказал Пашинян на расширенном заседании совбеза Армении, видео которого выложил на своей странице в Facebook
По его словам, в воскресенье утром российские миротворцы подтянули более крупные силы, и ситуация там сейчас относительно спокойная. "Присутствие там миротворцев вселяет надежду, что удастся избежать дальнейшей эскалации", - сказал Пашинян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.