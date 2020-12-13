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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201213/karabakh-1589005463.html
Армения опровергла информацию о гибели военных в Карабахе
Армения опровергла информацию о гибели военных в Карабахе
Действующий при правительстве Армении Единый информационный центр опроверг сообщения СМИ Азербайджана о гибели армянских военных в перестрелках в Нагорном... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:53
2020-12-13T15:53
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Действующий при правительстве Армении Единый информационный центр опроверг сообщения СМИ Азербайджана о гибели армянских военных в перестрелках в Нагорном Карабахе накануне, назвав эти сообщения дезинформацией."С армянской стороны шестеро раненых", - говорится в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Армения опровергла информацию о гибели военных в Карабахе

15:53 13.12.2020
 
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Действующий при правительстве Армении Единый информационный центр опроверг сообщения СМИ Азербайджана о гибели армянских военных в перестрелках в Нагорном Карабахе накануне, назвав эти сообщения дезинформацией.
"С армянской стороны шестеро раненых", - говорится в сообщении.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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