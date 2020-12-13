https://ria.ru/20201213/karabakh-1588986169.html

Азербайджан заявил о проведении антитеррористической операции в Карабахе

Азербайджан заявил о проведении антитеррористической операции в Карабахе

В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных в Карабахе и возложили ответственность на армянскую сторону. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T12:42

2020-12-13T12:42

2020-12-13T15:22

ситуация в нагорном карабахе

россия

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БАКУ, 13 дек — РИА Новости. В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных в Карабахе и возложили ответственность на армянскую сторону.В совместном заявлении Минобороны и Службы государственной безопасности Азербайджана говорится, что 26 ноября троих военнослужащих убили и двоих ранили при нападении в селе Сур Ходжавендского района. Восьмого декабря погиб еще один военный, также тяжелые травмы получил сотрудник компании Azercell, устанавливавший в районе связь.Отмечается, что после объявления перемирия в лесах вблизи поселка Гадрут Ходжавендского района остались "армянские вооруженные формирования"."В армянских СМИ со ссылкой на официальные круги Армении прошла информация о том, что эти вооруженные отряды заблудились в лесистой местности. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил Российской Федерации с просьбой вывести их с данной территории", — сообщили ведомства.Уточняется, что "азербайджанская сторона обеспечила все условия для вывода армянских вооруженных отрядов". Российские миротворцы прибыли на эту территорию и сообщили, что для их эвакуации уже приняты все меры, однако члены "вооруженных группировок" отказались выходить из леса, и Баку начал контртеррористическую операцию."В целом военнослужащие миротворческих сил России с ответственностью и высоким профессионализмом выполнили свои обязанности по сохранению режима прекращения огня и эвакуации армянских военных, которых представляют как "заблудившихся" и "пропавших без вести", — добавила азербайджанская сторона.В заявлении также указывается, что "необоснованные претензии некоторых руководителей в Армении и армянских СМИ к азербайджанской стороне и российским миротворцам недопустимы".Ереван накануне заявил, что азербайджанская армия возобновила наступление у двух сел в Карабахе. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заверило, что режим прекращения огня в Карабахе соблюдается.Как позже сообщил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил, после инцидента со стрельбой из автоматического оружия в Гадрутском районе Нагорного Карабаха сторонам конфликта было доведено требование о соблюдении режима полного прекращения огня.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201212/karabakh-1588932415.html

https://ria.ru/20201212/pashinyan-1588907765.html

https://ria.ru/20201202/aliev-1587230510.html

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россия, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире