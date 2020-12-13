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В Ереване противники Пашиняна перекрыли дорогу к аэропорту
В Ереване противники Пашиняна перекрыли дорогу к аэропорту
Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на несколько минут перекрыли в Ереване один из перекрестков в районе... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T16:28
2020-12-13T16:28
беспорядки в ереване
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 дек – РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на несколько минут перекрыли в Ереване один из перекрестков в районе аэропорта "Звартноц", передает Sputnik Армения.Протестующие попросили полицию дать им пять минут на проведение акции, по истечении этого времени они покинули проезжую часть, движение восстановилось. Один из участников заявил, что акции протеста будут продолжены до отставки Пашиняна и всей его команды.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201212/pashinyan-1588907765.html
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

В Ереване противники Пашиняна перекрыли дорогу к аэропорту

16:28 13.12.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции в Ереване
Участники акции протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 13 дек – РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на несколько минут перекрыли в Ереване один из перекрестков в районе аэропорта "Звартноц", передает Sputnik Армения.
Протестующие попросили полицию дать им пять минут на проведение акции, по истечении этого времени они покинули проезжую часть, движение восстановилось. Один из участников заявил, что акции протеста будут продолжены до отставки Пашиняна и всей его команды.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 13:40
Армянские благотворители призвали Пашиняна уйти в отставку
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом встречи делегации РФ с властями Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 16:40
Пашинян обвинил оппозицию в желании создать марионеточную власть
 
Беспорядки в ЕреванеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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