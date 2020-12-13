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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201213/bezhentsy-1589035624.html
В Нагорный Карабах за сутки вернулись 825 беженцев
В Нагорный Карабах за сутки вернулись 825 беженцев
Более 820 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T21:35
2020-12-13T21:35
ситуация в нагорном карабахе
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 820 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ."Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 825 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.Добавляется, что военнослужащие обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их проживания, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201210/stepanakert-1588587875.html
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москва, азербайджан, армения, в мире

В Нагорный Карабах за сутки вернулись 825 беженцев

21:35 13.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновВозвращение беженцев в Нагорный Карабах
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 820 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.
"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 825 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.
Добавляется, что военнослужащие обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их проживания, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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