https://ria.ru/20201213/armeniya-1588977189.html
Министр обороны Армении обсудил с Шойгу ситуацию в Карабахе
Министр обороны Армении обсудил с Шойгу ситуацию в Карабахе
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве ситуацию в Карабахе, сообщили в воскресенье в пресс-службе РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T10:54
2020-12-13T10:54
2020-12-13T11:28
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей шойгу
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в мире
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ЕРЕВАН, 13 дек – РИА Новости. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве ситуацию в Карабахе, сообщили в воскресенье в пресс-службе армянского военного ведомства."Арутюнян, находящийся в Российской Федерации с рабочим визитом, обсудил вопрос (ситуацию в Карабахе – ред.) на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.По утверждению МО Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые".Накануне Минобороны Азербайджана заявило, что режим прекращения огня в Карабахе соблюдается.Как позже сообщил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил, после инцидента со стрельбой из автоматического оружия в Гадрутском районе Нагорного Карабаха сторонам конфликта было доведено требование о соблюдении режима полного прекращения огня.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201212/turtsiya-1588950730.html
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нагорный карабах, сергей шойгу, армения, в мире
ЕРЕВАН, 13 дек – РИА Новости.
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу
в Москве ситуацию в Карабахе, сообщили в воскресенье в пресс-службе армянского военного ведомства.
"Арутюнян, находящийся в Российской Федерации с рабочим визитом, обсудил вопрос (ситуацию в Карабахе – ред.) на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По утверждению МО Армении
, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые".
Накануне Минобороны Азербайджана заявило, что режим прекращения огня в Карабахе соблюдается.
Как позже сообщил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил, после инцидента со стрельбой из автоматического оружия в Гадрутском районе Нагорного Карабаха
сторонам конфликта было доведено требование о соблюдении режима полного прекращения огня.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.