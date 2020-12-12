https://ria.ru/20201212/lavrov-1588914442.html

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана договоренности по Карабаху

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана договоренности по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху,... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T14:49

2020-12-12T14:49

2020-12-12T14:49

ситуация в нагорном карабахе

джейхун байрамов

никол пашинян

нагорный карабах

сергей лавров

мид азербайджана

баку

азербайджан

армения

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Разговор состоялся в субботу."Обсуждались актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня, включая практические задачи реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по нагорно-карабахскому урегулированию", - говорится в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201212/iran-1588888250.html

https://ria.ru/20201207/oon-1588054837.html

нагорный карабах

баку

азербайджан

армения

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джейхун байрамов, никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, мид азербайджана, баку, азербайджан, армения, в мире