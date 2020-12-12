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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201212/lavrov-1588914442.html
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана договоренности по Карабаху
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана договоренности по Карабаху
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T14:49
2020-12-12T14:49
ситуация в нагорном карабахе
джейхун байрамов
никол пашинян
нагорный карабах
сергей лавров
мид азербайджана
баку
азербайджан
армения
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Разговор состоялся в субботу."Обсуждались актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня, включая практические задачи реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по нагорно-карабахскому урегулированию", - говорится в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201212/iran-1588888250.html
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джейхун байрамов, никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, мид азербайджана, баку, азербайджан, армения, в мире

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана договоренности по Карабаху

14:49 12.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Разговор состоялся в субботу.
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ в Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
10:38Ситуация в Нагорном Карабахе
Лавров пояснил, почему плану Ирана по Карабаху не уделили внимание
"Обсуждались актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня, включая практические задачи реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по нагорно-карабахскому урегулированию", - говорится в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 16:25Ситуация в Нагорном Карабахе
Оценочная миссия ООН прибудет в Карабах в середине декабря
 
Ситуация в Нагорном КарабахеДжейхун БайрамовНикол ПашинянНагорный КарабахСергей ЛавровМИД АзербайджанаБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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