Депутат Никонов объяснил свои слова о "подаренной" Казахстану территории
17:51 12.12.2020 (обновлено: 18:03 12.12.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия". 22 декабря 2017
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов объяснил, что своим высказыванием о территории Казахстана имел в виду, что интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР.
Ранее МИД Казахстана заявил, что недоумевает в связи с высказываниями Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией. Как сообщает пресс-служба ведомства, Никонов в телеэфире сказал, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России", в связи с этим в МИД был приглашен временный поверенный в делах РФ Александр Комаров. Российскому дипломату была передана нота с позицией внешнеполитического ведомства.
"Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана", - написал Никонов в Telegram-канале.