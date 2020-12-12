https://ria.ru/20201212/kazakhstan-1588932029.html

Депутат Никонов объяснил свои слова о "подаренной" Казахстану территории

Депутат Никонов объяснил свои слова о "подаренной" Казахстану территории

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов объяснил, что своим высказыванием о территории Казахстана имел в виду, что интересы страны были в РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T17:51

2020-12-12T17:51

2020-12-12T18:03

госдума рф

мид казахстана

вячеслав никонов

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151151/23/1511512347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b5b2b38458f742e8962e76eafd719f3.jpg

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов объяснил, что своим высказыванием о территории Казахстана имел в виду, что интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР.Ранее МИД Казахстана заявил, что недоумевает в связи с высказываниями Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией. Как сообщает пресс-служба ведомства, Никонов в телеэфире сказал, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России", в связи с этим в МИД был приглашен временный поверенный в делах РФ Александр Комаров. Российскому дипломату была передана нота с позицией внешнеполитического ведомства."Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана", - написал Никонов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20201001/kazakhstan-1578045436.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, мид казахстана, вячеслав никонов, казахстан