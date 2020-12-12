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Депутат Никонов объяснил свои слова о "подаренной" Казахстану территории
Депутат Никонов объяснил свои слова о "подаренной" Казахстану территории
Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов объяснил, что своим высказыванием о территории Казахстана имел в виду, что интересы страны были в РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:51
2020-12-12T18:03
госдума рф
мид казахстана
вячеслав никонов
казахстан
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов объяснил, что своим высказыванием о территории Казахстана имел в виду, что интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР.Ранее МИД Казахстана заявил, что недоумевает в связи с высказываниями Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией. Как сообщает пресс-служба ведомства, Никонов в телеэфире сказал, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России", в связи с этим в МИД был приглашен временный поверенный в делах РФ Александр Комаров. Российскому дипломату была передана нота с позицией внешнеполитического ведомства."Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана", - написал Никонов в Telegram-канале.
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госдума рф, мид казахстана, вячеслав никонов, казахстан

Депутат Никонов объяснил свои слова о "подаренной" Казахстану территории

17:51 12.12.2020 (обновлено: 18:03 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия". 22 декабря 2017
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов объяснил, что своим высказыванием о территории Казахстана имел в виду, что интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР.
Ранее МИД Казахстана заявил, что недоумевает в связи с высказываниями Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией. Как сообщает пресс-служба ведомства, Никонов в телеэфире сказал, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России", в связи с этим в МИД был приглашен временный поверенный в делах РФ Александр Комаров. Российскому дипломату была передана нота с позицией внешнеполитического ведомства.
"Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана", - написал Никонов в Telegram-канале.
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Госдума РФМИД КазахстанаВячеслав НиконовКазахстан
 
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