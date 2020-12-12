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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201212/karabakh-1588941045.html
Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие
Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие
Москва потребовала от участников конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать режим полного прекращения огня, сообщил журналистам представитель штаба российских... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T19:23
2020-12-12T19:57
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 12 дек — РИА Новости. Москва потребовала от участников конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать режим полного прекращения огня, сообщил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил.Накануне в Гадрутском районе произошла перестрелка. Инцидент стал первым случаем нарушения перемирия с 10 ноября, когда началась миротворческая операция в Карабахе.Ранее в Минобороны Армении заявили, что Баку возобновил боевые действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд. Эти села оказались анклавами, весь остальной Гадрутский район сейчас находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана.Баку, в свою очередь, обвинил в провокации Ереван, подчеркнув, что в ответ на это Азербайджану пришлось принять "адекватные меры". При этом, как заявили в азербайджанском Минобороны, "в настоящее время" в регионе соблюдается режим прекращения огня.Как ранее отмечалось в бюллетене российского оборонного ведомства, миротворцы в Карабахе ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением перемирия на 23 наблюдательных постах. Продолжается возвращение беженцев в регион.Соглашение по КарабахуВ конце сентября в Нагорном Карабахе начались бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта, разгоревшегося еще в 80-е годы. Военные действия привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, остаться на занятых позициях и обменяться телами погибших. По соглашению Ереван вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабахе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах, в мире

Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

19:23 12.12.2020 (обновлено: 19:57 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковБлокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 12 дек — РИА Новости. Москва потребовала от участников конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать режим полного прекращения огня, сообщил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил.
Накануне в Гадрутском районе произошла перестрелка. Инцидент стал первым случаем нарушения перемирия с 10 ноября, когда началась миротворческая операция в Карабахе.
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Алиев предложил создать новый коридор, соединяющий Карабах с Арменией
Ранее в Минобороны Армении заявили, что Баку возобновил боевые действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд. Эти села оказались анклавами, весь остальной Гадрутский район сейчас находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана.
Баку, в свою очередь, обвинил в провокации Ереван, подчеркнув, что в ответ на это Азербайджану пришлось принять "адекватные меры". При этом, как заявили в азербайджанском Минобороны, "в настоящее время" в регионе соблюдается режим прекращения огня.
Как ранее отмечалось в бюллетене российского оборонного ведомства, миротворцы в Карабахе ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением перемирия на 23 наблюдательных постах. Продолжается возвращение беженцев в регион.
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Конфликт в Карабахе — 2020: с первого дня до последнего перемирия

Соглашение по Карабаху

В конце сентября в Нагорном Карабахе начались бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта, разгоревшегося еще в 80-е годы. Военные действия привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, остаться на занятых позициях и обменяться телами погибших. По соглашению Ереван вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабахе разместились российские миротворцы.
Лачинский коридор под контролем российских миротворцев
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
1 из 10

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
2 из 10

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

Флаг российских миротворцев на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
3 из 10

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Согласована ширина коридора в пять километров.

Местные жители на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
4 из 10

Согласована ширина коридора в пять километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

Вывеска на въезде в город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
5 из 10

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
6 из 10

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
7 из 10

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

Российский миротворец на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
8 из 10

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
9 из 10

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

Движение по автодороге Горис-Бердзор в районе города Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
10 из 10

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 10

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Согласована ширина коридора в пять километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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