https://ria.ru/20201212/karabakh-1588941045.html

Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

Москва потребовала от участников конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать режим полного прекращения огня, сообщил журналистам представитель штаба российских... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T19:23

2020-12-12T19:23

2020-12-12T19:57

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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СТЕПАНАКЕРТ, 12 дек — РИА Новости. Москва потребовала от участников конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать режим полного прекращения огня, сообщил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил.Накануне в Гадрутском районе произошла перестрелка. Инцидент стал первым случаем нарушения перемирия с 10 ноября, когда началась миротворческая операция в Карабахе.Ранее в Минобороны Армении заявили, что Баку возобновил боевые действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд. Эти села оказались анклавами, весь остальной Гадрутский район сейчас находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана.Баку, в свою очередь, обвинил в провокации Ереван, подчеркнув, что в ответ на это Азербайджану пришлось принять "адекватные меры". При этом, как заявили в азербайджанском Минобороны, "в настоящее время" в регионе соблюдается режим прекращения огня.Как ранее отмечалось в бюллетене российского оборонного ведомства, миротворцы в Карабахе ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением перемирия на 23 наблюдательных постах. Продолжается возвращение беженцев в регион.Соглашение по КарабахуВ конце сентября в Нагорном Карабахе начались бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта, разгоревшегося еще в 80-е годы. Военные действия привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, остаться на занятых позициях и обменяться телами погибших. По соглашению Ереван вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабахе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201201/karabakh-1587110943.html

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