https://ria.ru/20201212/karabakh-1588940381.html

Азербайджан заявил о соблюдении перемирия в Карабахе "в настоящее время"

Азербайджан заявил о соблюдении перемирия в Карабахе "в настоящее время"

Минобороны Азербайджана заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе в настоящее время, при этом военное ведомство заявляет о провокации армянской... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T19:19

2020-12-12T19:19

2020-12-12T19:40

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

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ситуация в нагорном карабахе

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в мире

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БАКУ, 12 дек - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе в настоящее время, при этом военное ведомство заявляет о провокации армянской стороны.Ранее МО Армении сообщило о возобновлении боевых действий в Карабахе."Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня,"- сообщает пресс-служба военного ведомства.Ранее минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о ранении трех своих военнослужащих при попытке атаки азербайджанской стороны. Вместе с тем ведомство опровергает сообщение азербайджанских СМИ о том, что армянские силы якобы устроили вооруженную провокацию на Гадрудском участке, при которой был ранен один азербайджанский военный.Представитель штаба российских миротворческих сил сообщил журналистам, что после инцидента со стрельбой в Гадрутском районе до сторон конфликта было доведено требование о соблюдении режима полного прекращения огня. По данным российского ведомства, это единственный случай нарушения перемирия за время миротворческой операции в Карабахе, которая началась 10 ноября.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201212/karabakh-1588932415.html

https://ria.ru/20201208/karabakh-1588255058.html

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москва

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нагорный карабах

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