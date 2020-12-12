Азербайджан заявил о соблюдении перемирия в Карабахе "в настоящее время"
19:19 12.12.2020 (обновлено: 19:40 12.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном в Джебраильском районе
БАКУ, 12 дек - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе в настоящее время, при этом военное ведомство заявляет о провокации армянской стороны.
Ранее МО Армении сообщило о возобновлении боевых действий в Карабахе.
"Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня,"- сообщает пресс-служба военного ведомства.
Ранее минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о ранении трех своих военнослужащих при попытке атаки азербайджанской стороны. Вместе с тем ведомство опровергает сообщение азербайджанских СМИ о том, что армянские силы якобы устроили вооруженную провокацию на Гадрудском участке, при которой был ранен один азербайджанский военный.
Представитель штаба российских миротворческих сил сообщил журналистам, что после инцидента со стрельбой в Гадрутском районе до сторон конфликта было доведено требование о соблюдении режима полного прекращения огня. По данным российского ведомства, это единственный случай нарушения перемирия за время миротворческой операции в Карабахе, которая началась 10 ноября.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.