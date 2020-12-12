Алиев выразил обеспокоенность инцидентами в Карабахе
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
БАКУ, 12 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил относительно стабильную ситуацию в Карабахе, но высказал беспокойство вчерашними инцидентами.
"В настоящее время российские миротворцы осуществляют свою деятельность. Ситуация относительно стабильная", - сказал Алиев, слова которого приводит его пресс-служба.
Но, несмотря на это, по его словам, вчера произошёл ряд инцидентов.
"Это, конечно, вызывает беспокойство", - отметил Алиев.
Ранее минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о ранении трех своих военнослужащих при попытке атаки азербайджанской стороны. Вместе с тем ведомство опровергает сообщение азербайджанских СМИ о том, что армянские силы якобы устроили вооруженную провокацию на Гадрудском участке, при которой был ранен один азербайджанский военный.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.