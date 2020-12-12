https://ria.ru/20201212/karabakh-1588937043.html

Алиев выразил обеспокоенность инцидентами в Карабахе

Алиев выразил обеспокоенность инцидентами в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил относительно стабильную ситуацию в Карабахе, но высказал беспокойство вчерашними инцидентами. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T18:45

2020-12-12T18:45

2020-12-12T18:45

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

армения

в мире

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БАКУ, 12 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил относительно стабильную ситуацию в Карабахе, но высказал беспокойство вчерашними инцидентами."В настоящее время российские миротворцы осуществляют свою деятельность. Ситуация относительно стабильная", - сказал Алиев, слова которого приводит его пресс-служба.Но, несмотря на это, по его словам, вчера произошёл ряд инцидентов."Это, конечно, вызывает беспокойство", - отметил Алиев.Ранее минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о ранении трех своих военнослужащих при попытке атаки азербайджанской стороны. Вместе с тем ведомство опровергает сообщение азербайджанских СМИ о том, что армянские силы якобы устроили вооруженную провокацию на Гадрудском участке, при которой был ранен один азербайджанский военный.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201208/karabakh-1588255058.html

нагорно-карабахская республика

москва

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире