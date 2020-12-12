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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201212/karabakh-1588937043.html
Алиев выразил обеспокоенность инцидентами в Карабахе
Алиев выразил обеспокоенность инцидентами в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил относительно стабильную ситуацию в Карабахе, но высказал беспокойство вчерашними инцидентами. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T18:45
2020-12-12T18:45
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
москва
армения
в мире
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БАКУ, 12 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил относительно стабильную ситуацию в Карабахе, но высказал беспокойство вчерашними инцидентами."В настоящее время российские миротворцы осуществляют свою деятельность. Ситуация относительно стабильная", - сказал Алиев, слова которого приводит его пресс-служба.Но, несмотря на это, по его словам, вчера произошёл ряд инцидентов."Это, конечно, вызывает беспокойство", - отметил Алиев.Ранее минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о ранении трех своих военнослужащих при попытке атаки азербайджанской стороны. Вместе с тем ведомство опровергает сообщение азербайджанских СМИ о том, что армянские силы якобы устроили вооруженную провокацию на Гадрудском участке, при которой был ранен один азербайджанский военный.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201208/karabakh-1588255058.html
нагорно-карабахская республика
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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире

Алиев выразил обеспокоенность инцидентами в Карабахе

18:45 12.12.2020
 
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БАКУ, 12 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил относительно стабильную ситуацию в Карабахе, но высказал беспокойство вчерашними инцидентами.
"В настоящее время российские миротворцы осуществляют свою деятельность. Ситуация относительно стабильная", - сказал Алиев, слова которого приводит его пресс-служба.
Но, несмотря на это, по его словам, вчера произошёл ряд инцидентов.
"Это, конечно, вызывает беспокойство", - отметил Алиев.
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Ранее минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о ранении трех своих военнослужащих при попытке атаки азербайджанской стороны. Вместе с тем ведомство опровергает сообщение азербайджанских СМИ о том, что армянские силы якобы устроили вооруженную провокацию на Гадрудском участке, при которой был ранен один азербайджанский военный.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАрменияВ мире
 
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