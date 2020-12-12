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МЧС России направит в Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью
МЧС России направит в Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью
МЧС РФ до 14 декабря направит 54 вагона с 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, сообщает ведомство. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:28
2020-12-12T17:38
никол пашинян
ильхам алиев
москва
ульяновск
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. МЧС РФ до 14 декабря направит 54 вагона с 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, сообщает ведомство."В период с 11 по 14 декабря МЧС России направит в Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью гражданскому населению. Отправка будет осуществлена из восьми городов России", - говорится в сообщении.Так, 11 декабря из Тихорецка и Ульяновска отправлено четыре вагона, а 12 декабря будет осуществлена отправка из Москвы, Иваново и Уфы. В составе груза - стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности. Всего около 1,2 тысячи тонн."Доставка первых партий гумпомощи осуществлялась в оперативном порядке с помощью авиационного и автомобильного транспорта МЧС России, чтобы до холодов начать восстанавливать разрушенное жилье. Сейчас работа перешла в плановую фазу, поэтому и был подключен железнодорожный транспорт", - отметили в МЧС России.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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москва
ульяновск
нагорный карабах
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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР
Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ.
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, ульяновск, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире

МЧС России направит в Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью

17:28 12.12.2020 (обновлено: 17:38 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВыгрузка более 3 тысяч теплых одеял у пункта выдачи гуманитарной помощи в городе Степанакерт
Выгрузка более 3 тысяч теплых одеял у пункта выдачи гуманитарной помощи в городе Степанакерт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. МЧС РФ до 14 декабря направит 54 вагона с 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, сообщает ведомство.
"В период с 11 по 14 декабря МЧС России направит в Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью гражданскому населению. Отправка будет осуществлена из восьми городов России", - говорится в сообщении.
Так, 11 декабря из Тихорецка и Ульяновска отправлено четыре вагона, а 12 декабря будет осуществлена отправка из Москвы, Иваново и Уфы. В составе груза - стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности. Всего около 1,2 тысячи тонн.
"Доставка первых партий гумпомощи осуществлялась в оперативном порядке с помощью авиационного и автомобильного транспорта МЧС России, чтобы до холодов начать восстанавливать разрушенное жилье. Сейчас работа перешла в плановую фазу, поэтому и был подключен железнодорожный транспорт", - отметили в МЧС России.
Врач проводит прием пациента на базе госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 07:10Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские врачи помогли за сутки более чем 40 жителям Степанакерта
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Никол ПашинянИльхам АлиевМоскваУльяновскНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
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