Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что изначально проект моста на Сахалин вызывал много вопросов, но отношение президента Владимира Путина к проекту меняется.
"Решение с объемом инвестиций, требуемых для моста на Сахалин, может принять только президент. Знаю, что первые разговоры на эту тему были довольно сложные - не было проектной документации, обоснования. Постепенно, мне кажется, отношение к этому проекту у Владимира Владимировича изменяется. Но когда он примет решение и какое решение он примет, это к нему вопрос", - сказал полпред журналистам.
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Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о нецелесообразности строительства моста на Сахалин. Комментируя высказывание Иванова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что строительство такого моста экономически целесообразно в случае наполнения его потоками грузов, но об этом говорить не приходится, обсуждения вопроса о строительстве моста, по его словам, ведутся, но конкретных планов нет.
О том, что мост на Сахалин все-таки будет построен, вопрос только в сроках, заявил генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров на полях Первого Евразийского конгресса.
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Проект предварительно оценивается в 576 миллиардов рублей без НДС, 226 миллиардов из них – мостовой переход с подходами, 350 миллиардов – железнодорожная линия.
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