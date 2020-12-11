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Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что изначально проект моста на Сахалин вызывал много вопросов, но отношение президента Владимира... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T08:14
2020-12-11T08:14
сахалин
ржд
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что изначально проект моста на Сахалин вызывал много вопросов, но отношение президента Владимира Путина к проекту меняется."Решение с объемом инвестиций, требуемых для моста на Сахалин, может принять только президент. Знаю, что первые разговоры на эту тему были довольно сложные - не было проектной документации, обоснования. Постепенно, мне кажется, отношение к этому проекту у Владимира Владимировича изменяется. Но когда он примет решение и какое решение он примет, это к нему вопрос", - сказал полпред журналистам.Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о нецелесообразности строительства моста на Сахалин. Комментируя высказывание Иванова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что строительство такого моста экономически целесообразно в случае наполнения его потоками грузов, но об этом говорить не приходится, обсуждения вопроса о строительстве моста, по его словам, ведутся, но конкретных планов нет.О том, что мост на Сахалин все-таки будет построен, вопрос только в сроках, заявил генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров на полях Первого Евразийского конгресса.Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Проект предварительно оценивается в 576 миллиардов рублей без НДС, 226 миллиардов из них – мостовой переход с подходами, 350 миллиардов – железнодорожная линия.
https://realty.ria.ru/20201204/sakhalin-1587653244.html
https://ria.ru/20201130/sakhalin-1586943186.html
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сахалин, ржд, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется

08:14 11.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВице-премьер Юрий Трутнев
Вице-премьер Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что изначально проект моста на Сахалин вызывал много вопросов, но отношение президента Владимира Путина к проекту меняется.
"Решение с объемом инвестиций, требуемых для моста на Сахалин, может принять только президент. Знаю, что первые разговоры на эту тему были довольно сложные - не было проектной документации, обоснования. Постепенно, мне кажется, отношение к этому проекту у Владимира Владимировича изменяется. Но когда он примет решение и какое решение он примет, это к нему вопрос", - сказал полпред журналистам.
Сахалин - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Мост на Сахалин будет построен, заявил глава РЖД
Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о нецелесообразности строительства моста на Сахалин. Комментируя высказывание Иванова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что строительство такого моста экономически целесообразно в случае наполнения его потоками грузов, но об этом говорить не приходится, обсуждения вопроса о строительстве моста, по его словам, ведутся, но конкретных планов нет.
О том, что мост на Сахалин все-таки будет построен, вопрос только в сроках, заявил генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров на полях Первого Евразийского конгресса.
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Проект предварительно оценивается в 576 миллиардов рублей без НДС, 226 миллиардов из них – мостовой переход с подходами, 350 миллиардов – железнодорожная линия.
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 13:05
В Кремле оценили целесообразность строительства моста на Сахалин
 
СахалинРЖДДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
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