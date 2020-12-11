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В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Севан
В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Севан
Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли автотрассу Ереван-Севан, передает онлайн-ресурс news.am. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:44
2020-12-11T14:44
2020-12-11T14:59
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
беспорядки в ереване
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 дек - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли автотрассу Ереван-Севан, передает онлайн-ресурс news.am.На сайте ресурса выложено видео с акции, в котором блокирующие трассу люди заявляют, что выражают тем самым свой протест. Полиция пытается восстановить движение.Параллельно акции протеста проходят и в Ереване. Участники нескольких шествий собираются в центре столицы.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201211/erevan-1588767665.html
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, беспорядки в ереване, армения, в мире