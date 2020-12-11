https://ria.ru/20201211/protest-1588773976.html

В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Севан

В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Севан

Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли автотрассу Ереван-Севан, передает онлайн-ресурс news.am. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:44

2020-12-11T14:44

2020-12-11T14:59

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

беспорядки в ереване

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 дек - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли автотрассу Ереван-Севан, передает онлайн-ресурс news.am.На сайте ресурса выложено видео с акции, в котором блокирующие трассу люди заявляют, что выражают тем самым свой протест. Полиция пытается восстановить движение.Параллельно акции протеста проходят и в Ереване. Участники нескольких шествий собираются в центре столицы.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201211/erevan-1588767665.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, беспорядки в ереване, армения, в мире