https://ria.ru/20201211/karabakh-1588716985.html
"Красный Крест" планирует увеличить свой контингент в Нагорном Карабахе
"Красный Крест" планирует увеличить свой контингент в Нагорном Карабахе
Международный комитет Красного Креста (МККК) планирует расширить численность своего контингента в Нагорном Карабахе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь миссии РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T09:50
2020-12-11T09:50
2020-12-11T09:59
никол пашинян
международный комитет красного креста (мккк)
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) планирует расширить численность своего контингента в Нагорном Карабахе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян."Мы оцениваем нужды региона, которые могут потребовать долгосрочного вмешательства со стороны МККК. Мы планируем увеличить наш штат, чтобы иметь возможность своевременно и адекватно реагировать на гуманитарные потребности, а также начать новые мероприятия на основе наших выводов по потребностям", - сказала Мусаелян.Она отметила, что МККК уже отреагировал на многие насущные гуманитарные потребности в регионе, предоставив строительные материалы для восстановления поврежденных домов и раздав людям продукты, обогреватели и гигиенические наборы.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201208/karabakh-1588255058.html
баку
азербайджан
армения
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Техника для российских миротворцев прибыла в Азербайджан по железной дороге
Российские миротворцы встречают технику, прибывшую в Азербайджан по железной дороге. После подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе наступил мир.
2020-12-11T09:50
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никол пашинян, международный комитет красного креста (мккк), ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире