Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/iran-1588784508.html
МИД Ирана вызвал посла Турции из-за прочитанного Эрдоганом стихотворения
МИД Ирана вызвал посла Турции из-за прочитанного Эрдоганом стихотворения
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции после того, как Тайип Эрдоган процитировал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде во... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:46
2020-12-11T16:58
мохаммад джавад зариф
баку
турция
реджеп тайип эрдоган
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588583108_0:29:2812:1610_1920x0_80_0_0_b27558f2c227290609403ffaf3d0a5e6.jpg
ТЕГЕРАН, 11 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции после того, как Тайип Эрдоган процитировал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде во время своего визита в Баку.Как написали иранские СМИ, турецкий лидер прочитал фрагмент из произведения "Араз-Араз", которое считается лозунгом сепаратистов, поддерживающих идею объединения тюркских народов.В Тегеране это назвали неприемлемым и отметили, что "времена территориальных притязаний" прошли.Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф удивился тому, что Эрдогану никто не сказал, что он прочитал стихотворение о "насильственном отделении районов" в северо-западной части Ирана.Северо-запад Ирана населен азербайджанцами, его еще называют Иранским Азербайджаном.
https://ria.ru/20201210/erdogan-1588641827.html
баку
турция
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588583108_166:0:2546:1785_1920x0_80_0_0_a5cdcb06b3c1809c4d28032b131c1690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мохаммад джавад зариф, баку, турция, реджеп тайип эрдоган, иран, в мире

МИД Ирана вызвал посла Турции из-за прочитанного Эрдоганом стихотворения

15:46 11.12.2020 (обновлено: 16:58 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на военном параде в Баку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 11 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции после того, как Тайип Эрдоган процитировал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде во время своего визита в Баку.
Как написали иранские СМИ, турецкий лидер прочитал фрагмент из произведения "Араз-Араз", которое считается лозунгом сепаратистов, поддерживающих идею объединения тюркских народов.
В Тегеране это назвали неприемлемым и отметили, что "времена территориальных притязаний" прошли.
"Послу было сказано, что Иран никому не позволит вмешиваться в вопросы территориальной целостности. История тому свидетель — (Иран. — Прим. ред.) не будет пасовать в вопросах национальной безопасности", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф удивился тому, что Эрдогану никто не сказал, что он прочитал стихотворение о "насильственном отделении районов" в северо-западной части Ирана.
Северо-запад Ирана населен азербайджанцами, его еще называют Иранским Азербайджаном.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 17:48
Эрдоган предложил создать "платформу шести" на Южном Кавказе
 
Мохаммад Джавад ЗарифБакуТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния