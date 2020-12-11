МИД Ирана вызвал посла Турции из-за прочитанного Эрдоганом стихотворения
15:46 11.12.2020 (обновлено: 16:58 11.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на военном параде в Баку
ТЕГЕРАН, 11 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции после того, как Тайип Эрдоган процитировал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде во время своего визита в Баку.
Как написали иранские СМИ, турецкий лидер прочитал фрагмент из произведения "Араз-Араз", которое считается лозунгом сепаратистов, поддерживающих идею объединения тюркских народов.
В Тегеране это назвали неприемлемым и отметили, что "времена территориальных притязаний" прошли.
"Послу было сказано, что Иран никому не позволит вмешиваться в вопросы территориальной целостности. История тому свидетель — (Иран. — Прим. ред.) не будет пасовать в вопросах национальной безопасности", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф удивился тому, что Эрдогану никто не сказал, что он прочитал стихотворение о "насильственном отделении районов" в северо-западной части Ирана.
Северо-запад Ирана населен азербайджанцами, его еще называют Иранским Азербайджаном.
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