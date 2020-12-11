https://ria.ru/20201211/iran-1588784508.html

МИД Ирана вызвал посла Турции из-за прочитанного Эрдоганом стихотворения

МИД Ирана вызвал посла Турции из-за прочитанного Эрдоганом стихотворения

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции после того, как Тайип Эрдоган процитировал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде во... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:46

2020-12-11T15:46

2020-12-11T16:58

мохаммад джавад зариф

баку

турция

реджеп тайип эрдоган

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 11 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции после того, как Тайип Эрдоган процитировал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде во время своего визита в Баку.Как написали иранские СМИ, турецкий лидер прочитал фрагмент из произведения "Араз-Араз", которое считается лозунгом сепаратистов, поддерживающих идею объединения тюркских народов.В Тегеране это назвали неприемлемым и отметили, что "времена территориальных притязаний" прошли.Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф удивился тому, что Эрдогану никто не сказал, что он прочитал стихотворение о "насильственном отделении районов" в северо-западной части Ирана.Северо-запад Ирана населен азербайджанцами, его еще называют Иранским Азербайджаном.

https://ria.ru/20201210/erdogan-1588641827.html

баку

турция

иран

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мохаммад джавад зариф, баку, турция, реджеп тайип эрдоган, иран, в мире