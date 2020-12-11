Лучшие фото недели: чолита-реслинг, рандеву под куполом и любители шахмат
Модель на затопленной площади Святого Марка в Венеции.
Официант накрывает стол внутри прозрачного купола на крыше отеля в Москве.
Официант накрывает стол внутри прозрачного купола на крыше отеля в Москве.
Полицейские и участники акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже.
Полицейские и участники акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже.
Медработник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве.
Медработник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве.
Бодибилдеры на фитнес-турнире в Найроби.
Празднование Дня Святого Николая в Праге.
Худаферинский мост через реку Аракс, соединяющий Иран с Азербайджаном.
Худаферинский мост через реку Аракс, соединяющий Иран с Азербайджаном.
Соколиная охота в Казахстане.
Девушка у загадочной металлической стелы на берегу Вислы в Варшаве.
Участницы боливийских женских боев — так называемого чолита-реслинга.
Спортсмены с кайтами во время гонки на Кубке Сибири по зимним дисциплинам парусного спорта на замерзшем водохранилище Новосибирской ГЭС.
Спортсмены с кайтами во время гонки на Кубке Сибири по зимним дисциплинам парусного спорта на замерзшем водохранилище Новосибирской ГЭС.
Мужчина в костюме Санта-Клауса едет по бульвару Курфюрстендамм в Берлине.
Девушки фотографируются возле торгового центра в Бангкоке.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне.
Учащиеся балетной школы Сан-Диего за кулисами спектакля "Щелкунчик", исполняемого на городской парковке.
Учащиеся балетной школы Сан-Диего за кулисами спектакля "Щелкунчик", исполняемого на городской парковке.
Сборщик мусора в Стамбуле во время комендантского часа.
Витрина магазина в секторе Газа.
Российский электромобиль "Кама-1", разработанный компанией "КамАЗ" совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.
Российский электромобиль "Кама-1", разработанный компанией "КамАЗ" совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.
Художница Сайна Солейманпур во время перформанса против домашнего насилия на оживленной улице в Стамбуле.
Художница Сайна Солейманпур во время перформанса против домашнего насилия на оживленной улице в Стамбуле.
Женщина заходит в воду на озере Серпентин в лондонском Гайд-парке.
Певица Полина Гагарина на концерте "Песня года — 2020".
Певица Полина Гагарина на концерте "Песня года — 2020".
Софья Шевченко и Игорь Еременко выступают с произвольной программой в танцах на льду на V этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Москве.
Софья Шевченко и Игорь Еременко выступают с произвольной программой в танцах на льду на V этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Москве.
Дети играют у церкви в лагере беженцев Гедареф в Судане.
Прохожие на Красной площади, украшенной к Новому году.
Прохожие на Красной площади, украшенной к Новому году.
Жители Севастополя играют в шахматы на Приморском бульваре.
Жители Севастополя играют в шахматы на Приморском бульваре.
Выступление чирлидеров в Хьюстоне.
Выступление чирлидеров в Хьюстоне.
Житель Нагорного Карабаха угощает военнослужащего Международного противоминного центра Минобороны России гранатом.
Житель Нагорного Карабаха угощает военнослужащего Международного противоминного центра Минобороны России гранатом.
Тест на коронавирус в больнице в малайзийском городе Шах-Аламе.
Рубка главной новогодней елки в Наро-Фоминском районе Подмосковья.
Рубка главной новогодней елки в Наро-Фоминском районе Подмосковья.