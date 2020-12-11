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Лучшие фото недели: чолита-реслинг, рандеву под куполом и любители шахмат
Лучшие фото недели: чолита-реслинг, рандеву под куполом и любители шахмат
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 11.12.2020
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шахматы
сектор газа
борис джонсон
санта-клаус
нагорный карабах
полина гагарина
москва
судан
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шахматы, сектор газа, борис джонсон, санта-клаус, нагорный карабах, полина гагарина, москва, судан, новосибирск, сан-диего, бангкок, лондон, боливия, малайзия, севастополь, стамбул, хьюстон, прага, венеция, париж, варшава, берлин (город), казахстан, республика адыгея, фигурное катание, фото, фото

Лучшие фото недели: чолита-реслинг, рандеву под куполом и любители шахмат

11:10 11.12.2020 (обновлено: 14:14 11.12.2020)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Andrea Pattaro

Модель на затопленной площади Святого Марка в Венеции.

Модель на затопленной площади Святого Марка в Венеции
1 из 30

Модель на затопленной площади Святого Марка в Венеции.

© AFP 2020 / Andrea Pattaro
© REUTERS / Maxim Shemetov

Официант накрывает стол внутри прозрачного купола на крыше отеля в Москве.

Официант накрывает стол внутри прозрачного купола на крыше отеля Ritz-Carlton в Москве, Россия
2 из 30

Официант накрывает стол внутри прозрачного купола на крыше отеля в Москве.

© REUTERS / Maxim Shemetov
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Полицейские и участники акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже.

Сотрудники полиции и участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
3 из 30

Полицейские и участники акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в Адыгее.
Звездное небо в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в Адыгее
4 из 30
Звездное небо в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в Адыгее.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медработник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве.

Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
5 из 30

Медработник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2020 / Patrick Meinhardt

Бодибилдеры на фитнес-турнире в Найроби.

Бодибилдеры во время фитнес-турнира в Найроби
6 из 30

Бодибилдеры на фитнес-турнире в Найроби.

© AFP 2020 / Patrick Meinhardt
© REUTERS / David W Cerny

Празднование Дня Святого Николая в Праге.

Празднование Дня Святого Николая в Праге
7 из 30

Празднование Дня Святого Николая в Праге.

© REUTERS / David W Cerny
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Худаферинский мост через реку Аракс, соединяющий Иран с Азербайджаном.

Худаферинский мост через реку Аракс, соединяющий территории Ирана и Азербайджана
8 из 30

Худаферинский мост через реку Аракс, соединяющий Иран с Азербайджаном.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Соколиная охота в Казахстане.

Участник соколиной охоты в Казахстане
9 из 30

Соколиная охота в Казахстане.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AFP 2020 / Wojtek Radwanski

Девушка у загадочной металлической стелы на берегу Вислы в Варшаве.

Девушка у металлической стеллы на берегу Вислы в Варшаве
10 из 30

Девушка у загадочной металлической стелы на берегу Вислы в Варшаве.

© AFP 2020 / Wojtek Radwanski
© REUTERS / David Mercado

Участницы боливийских женских боев — так называемого чолита-реслинга.

Женщины-борцы во время поединка в Боливии
11 из 30

Участницы боливийских женских боев — так называемого чолита-реслинга.

© REUTERS / David Mercado
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Спортсмены с кайтами во время гонки на Кубке Сибири по зимним дисциплинам парусного спорта на замерзшем водохранилище Новосибирской ГЭС.

Спортсмены с кайтами во время гонки в дисциплине курс-рейс на Кубке Сибири по зимним дисциплинам парусного спорта на льду водохранилища Новосибирской ГЭС
12 из 30

Спортсмены с кайтами во время гонки на Кубке Сибири по зимним дисциплинам парусного спорта на замерзшем водохранилище Новосибирской ГЭС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AFP 2020 / Odd Andersen

Мужчина в костюме Санта-Клауса едет по бульвару Курфюрстендамм в Берлине.

Мужчина в костюме Санта-Клауса едет по бульвару Курфюрстендамм в Берлине
13 из 30

Мужчина в костюме Санта-Клауса едет по бульвару Курфюрстендамм в Берлине.

© AFP 2020 / Odd Andersen
© AFP 2020 / Mladen Antonov

Девушки фотографируются возле торгового центра в Бангкоке.

Девушки фотографируются возле торгового центра в Бангкоке
14 из 30

Девушки фотографируются возле торгового центра в Бангкоке.

© AFP 2020 / Mladen Antonov
© AFP 2020 / Daniel Leal-Olivas

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
15 из 30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне.

© AFP 2020 / Daniel Leal-Olivas
© REUTERS / Bing Guan

Учащиеся балетной школы Сан-Диего за кулисами спектакля "Щелкунчик", исполняемого на городской парковке.

Учащиеся балетной школы Сан-Диего за кулисами спектакля Щелкунчик во время выступления на парковке в Сан-Диего
16 из 30

Учащиеся балетной школы Сан-Диего за кулисами спектакля "Щелкунчик", исполняемого на городской парковке.

© REUTERS / Bing Guan
© AFP 2020 / Ozan Kose

Сборщик мусора в Стамбуле во время комендантского часа.

Сборщик мусора во время комендантского часа в Стамбуле
17 из 30

Сборщик мусора в Стамбуле во время комендантского часа.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Mohammed Abed

Витрина магазина в секторе Газа.

Витрина магазина в Секторе Газа
18 из 30

Витрина магазина в секторе Газа.

© AFP 2020 / Mohammed Abed
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российский электромобиль "Кама-1", разработанный компанией "КамАЗ" совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Электромобиль Кама-1, представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
19 из 30

Российский электромобиль "Кама-1", разработанный компанией "КамАЗ" совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© REUTERS / Umit Bektas

Художница Сайна Солейманпур во время перформанса против домашнего насилия на оживленной улице в Стамбуле.

Художница Сайна Солейманпур во время перформанса против домашнего насилия в Стамбуле
20 из 30

Художница Сайна Солейманпур во время перформанса против домашнего насилия на оживленной улице в Стамбуле.

© REUTERS / Umit Bektas
© REUTERS / Henry Nicholls

Женщина заходит в воду на озере Серпентин в лондонском Гайд-парке.

Женщина заходит в воду озера Серпентин в Гайд-парке
21 из 30

Женщина заходит в воду на озере Серпентин в лондонском Гайд-парке.

© REUTERS / Henry Nicholls
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Певица Полина Гагарина на концерте "Песня года — 2020".

Певица Полина Гагарина на концерте Песня года - 2020
22 из 30

Певица Полина Гагарина на концерте "Песня года — 2020".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Софья Шевченко и Игорь Еременко выступают с произвольной программой в танцах на льду на V этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Москве.

Софья Шевченко и Игорь Ерёменко выступают с произвольной программой в танцах на льду на V этапе Кубка России - Ростелеком 2020-2021 гг. по фигурному катанию в Москве
23 из 30

Софья Шевченко и Игорь Еременко выступают с произвольной программой в танцах на льду на V этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Москве.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba

Дети играют у церкви в лагере беженцев Гедареф в Судане.

Дети играют у церкви в лагере беженцев Гедареф в Судане
24 из 30

Дети играют у церкви в лагере беженцев Гедареф в Судане.

© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Прохожие на Красной площади, украшенной к Новому году.

Прохожие на украшенной к Новому Году Красной площади в Москве
25 из 30

Прохожие на Красной площади, украшенной к Новому году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Жители Севастополя играют в шахматы на Приморском бульваре.

Мужчины играют в шахматы на Приморском бульваре в Севастополе
26 из 30

Жители Севастополя играют в шахматы на Приморском бульваре.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AP Photo / Matt Patterson

Выступление чирлидеров в Хьюстоне.

Выступление чирлидеров в Хьстоне
27 из 30

Выступление чирлидеров в Хьюстоне.

© AP Photo / Matt Patterson
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Житель Нагорного Карабаха угощает военнослужащего Международного противоминного центра Минобороны России гранатом.

Местный житель угощает специалиста Международного противоминного центра Минобороны России гранатом вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе
28 из 30

Житель Нагорного Карабаха угощает военнослужащего Международного противоминного центра Минобороны России гранатом.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© REUTERS / Lim Huey Teng

Тест на коронавирус в больнице в малайзийском городе Шах-Аламе.

Тест на коронавирус в больнице в Шах-Аламе, Малайзия
29 из 30

Тест на коронавирус в больнице в малайзийском городе Шах-Аламе.

© REUTERS / Lim Huey Teng
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Рубка главной новогодней елки в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

Рубка главной новогодней елки возле деревни Таширово в Наро-Фоминском районе Подмосковья
30 из 30

Рубка главной новогодней елки в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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