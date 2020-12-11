https://ria.ru/20201211/erevan-1588818196.html

На акции протеста в Ереване пострадали два человека

На акции протеста в Ереване пострадали два человека

Пострадавший с черепно-мозговой травмой доставлен в пятницу в столичную университетскую больницу "Гераци" с акции протеста в Ереване, заявила представитель... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:24

2020-12-11T17:24

2020-12-11T17:24

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

ереван

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Пострадавший с черепно-мозговой травмой доставлен в пятницу в столичную университетскую больницу "Гераци" с акции протеста в Ереване, заявила представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян."С Площади Франции (где в пятницу проходила акция – ред.) в больницу №1 "Гераци" доставлены двое граждан. У одного из них диагностирована черепно-мозговая травма, он проходит исследование", - написала Даниелян в Facebook. По ее словам, пострадавшему 41 год.Другой перевезенный в медучреждение – 23-летний полицейский, у него травмирована рука, отметила представитель вуза.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201211/protest-1588773976.html

https://ria.ru/20201211/erevan-1588786690.html

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Протесты в Ереване: митингующие требуют отставки Пашиняна В Ереване проходит массовая акция протеста. Митингующие требуют отставки Никола Пашиняна. 2020-12-11T17:24 true PT0M27S

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никол пашинян, ильхам алиев, ереван, азербайджан, армения, в мире