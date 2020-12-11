https://ria.ru/20201211/erevan-1588786690.html
Полиция задержала около 40 участников акции протеста в Ереване
Полиция задержала около 40 участников акции протеста в Ереване
Около 40 участников акции протеста в Ереване, требовавших отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, доставлены в полицейские отделения, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:30
2020-12-11T15:30
2020-12-11T16:01
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Около 40 участников акции протеста в Ереване, требовавших отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, доставлены в полицейские отделения, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе полиции.Одиннадцатого декабря в центре Еревана проходят шествия оппозиции, требующей отставки Пашиняна. Полиция периодически оттесняет протестующих от проезжей части и задерживает участников акции."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 37 человек", - сказал собеседник агентства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Потасовка между полицией и протестующими в Ереване. Кадры задержаний
В Армении произошла потасовка между полицией и протестующими. Полиция пыталась разблокировать проезжую часть в районе площади Франции. Несколько человек задержаны.
2020-12-11T15:30
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