https://ria.ru/20201211/erevan-1588767665.html

В Ереване начались задержания протестующих

В Ереване начались задержания протестующих

Полиция Армении начала задержания участников акции протеста в Ереване, требующих отставки премьера страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:20

2020-12-11T14:20

2020-12-11T15:58

никол пашинян

ильхам алиев

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азербайджан

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беспорядки в ереване

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Полиция Армении начала задержания участников акции протеста в Ереване, требующих отставки премьера страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Несколько протестующих были усажены полицейские машины. Остальные участники начали шествие по центральным улицам столицы, скандируя "Армения без Никола" и "Никол - предатель".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201209/armeniya-1588451613.html

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Потасовка между полицией и протестующими в Ереване. Кадры задержаний В Армении произошла потасовка между полицией и протестующими. Полиция пыталась разблокировать проезжую часть в районе площади Франции. Несколько человек задержаны. 2020-12-11T14:20 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире