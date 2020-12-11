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В приграничном армянском селе задержали жителя Азербайджана
В приграничном армянском селе задержали жителя Азербайджана
Житель Азербайджана, проникший в ночь на пятницу в приграничное село Бердаван Тавушской области Армении, задержан сотрудниками Службы национальной безопасности, РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:37
2020-12-11T13:37
2020-12-11T13:37
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 дек - РИА Новости. Житель Азербайджана, проникший в ночь на пятницу в приграничное село Бердаван Тавушской области Армении, задержан сотрудниками Службы национальной безопасности, сообщает Sputnik Армения, ссылаясь на пресс-центр СНБ."Мы получили оперативные данные о том, что мужчина (житель Азербайджана - ред.) пересек государственную границу Армении. В ходе поисковых работ он был найден и задержан. Возбуждено уголовное дело, он имеет статус подозреваемого", - цитирует агентство представителя Службы Нацбезопасности.Исходя из тайны следствия, иные подробности не сообщаются.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
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Российские миротворцы досматривают автомобили на блокпосте в Шуши
Российские миротворцы контролируют проезд автомобилей на наблюдательном посте вблизи города Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Пост контролирует движение через Лачинский коридор.
2020-12-11T13:37
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире