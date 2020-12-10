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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201210/vrachi-1588532041.html
Российские врачи помогли за сутки более чем 40 жителям Степанакерта
Российские врачи помогли за сутки более чем 40 жителям Степанакерта
Российские военные медики за сутки оказали помощь более чем 40 жителям Степанакерта в развернутых пунктах Медицинского отряда специального назначения (МОСН),... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T07:10
2020-12-10T07:10
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
москва
степанакерт
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военные медики за сутки оказали помощь более чем 40 жителям Степанакерта в развернутых пунктах Медицинского отряда специального назначения (МОСН), сообщает МО РФ.Отмечается, что пациентам провели консультации и осмотры. Терапевты, хирурги и другие профильные специалисты оказали квалифицированную медпомощь в развернутом мобильном госпитале.Добавляется, что местные жители обычно обращаются с различными обостренными хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также за стоматологической помощью. По данным МО, в составе подразделений МОСН - свыше 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов."Всего российскими военными медиками оказана помощь 368 жителям Нагорного Карабаха, среди которых 41 ребенок", - говорится в сообщении.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201209/sapery-1588373914.html
https://ria.ru/20201209/plennye-1588498504.html
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, степанакерт, баку, азербайджан, армения, в мире

Российские врачи помогли за сутки более чем 40 жителям Степанакерта

07:10 10.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач проводит прием пациента на базе госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте
Врач проводит прием пациента на базе госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военные медики за сутки оказали помощь более чем 40 жителям Степанакерта в развернутых пунктах Медицинского отряда специального назначения (МОСН), сообщает МО РФ.
"МОСН ... Восточного военного округа продолжает оказывать помощь местному населению в городе Степанакерт. В течение суток российские военные медики оказали амбулаторно-поликлиническую помощь 42 местным жителям, в том числе семи детям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентам провели консультации и осмотры. Терапевты, хирурги и другие профильные специалисты оказали квалифицированную медпомощь в развернутом мобильном госпитале.
Добавляется, что местные жители обычно обращаются с различными обостренными хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также за стоматологической помощью. По данным МО, в составе подразделений МОСН - свыше 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.
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"Всего российскими военными медиками оказана помощь 368 жителям Нагорного Карабаха, среди которых 41 ребенок", - говорится в сообщении.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваСтепанакертБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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