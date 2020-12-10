Российские врачи помогли за сутки более чем 40 жителям Степанакерта
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач проводит прием пациента на базе госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военные медики за сутки оказали помощь более чем 40 жителям Степанакерта в развернутых пунктах Медицинского отряда специального назначения (МОСН), сообщает МО РФ.
"МОСН ... Восточного военного округа продолжает оказывать помощь местному населению в городе Степанакерт. В течение суток российские военные медики оказали амбулаторно-поликлиническую помощь 42 местным жителям, в том числе семи детям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентам провели консультации и осмотры. Терапевты, хирурги и другие профильные специалисты оказали квалифицированную медпомощь в развернутом мобильном госпитале.
Добавляется, что местные жители обычно обращаются с различными обостренными хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также за стоматологической помощью. По данным МО, в составе подразделений МОСН - свыше 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.
"Всего российскими военными медиками оказана помощь 368 жителям Нагорного Карабаха, среди которых 41 ребенок", - говорится в сообщении.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.