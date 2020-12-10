https://ria.ru/20201210/stepanakert-1588586344.html
Мэр Степанакерта сообщил, что в город вернулись до 18 тысяч человек
Мэр Степанакерта сообщил, что в город вернулись до 18 тысяч человек
Порядка 17-18 тысяч человек, покинувших столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт с началом боевых действий, вернулись в город после... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:30
2020-12-10T13:30
2020-12-10T13:42
никол пашинян
ильхам алиев
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
степанакерт
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 10 дек - РИА Новости. Порядка 17-18 тысяч человек, покинувших столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт с началом боевых действий, вернулись в город после вступления в силу режима прекращения огня в регионе, заявил РИА Новости глава города Давид Саркисян."Порядка 17-18 тысяч уже вернулись и расселились. Некоторые из тех, кто приехал, приходят сюда (в мэрию - ред.), просят помочь им с восстановлением жилищ. Я сказал, что мы поможем. Все, что возможно сделать для нашего народа, мы делаем", - сказал Саркисян.Всего же, по словам градоначальника, в Степанакерте ожидают возвращение около 25 тысяч беженцев. При этом само население города до войны составляло немногим более 50 тысяч человек.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201208/karabakh-1588255058.html
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-12-10T13:30
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никол пашинян, ильхам алиев, армения, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире