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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201210/stepanakert-1588583938.html
Власти Степанакерта планируют полностью восстановить город за полгода
Власти Степанакерта планируют полностью восстановить город за полгода
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики рассчитывают, что на восстановление Степанакерта, получившего значительные разрушения после продолжительных... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:19
2020-12-10T13:30
ситуация в нагорном карабахе
степанакерт
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 10 дек – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики рассчитывают, что на восстановление Степанакерта, получившего значительные разрушения после продолжительных артиллерийских обстрелов, уйдет не более шести месяцев, заявил РИА Новости мэр города Давид Саркисян."Максимум шесть месяцев понадобится, чтобы полностью восстановить его. Не больше. Почему шесть? Это связано с зимней холодной погодой, дождями - это мешает работать. Через шесть месяцев все будет отлично, даже дороги будут асфальтированы", - сказал градоначальник.Саркисян подтвердил, что восстановление города после бомбардировок в ходе последнего вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией продолжается плановыми темпами."Что касается восстановления города после бомбардировок, то ремонт идёт. Приехали разные строительные бригады: из России, из Армении, чтобы сразу помочь восстановить Степанакерт, деревни и районы. Чтобы нашим детям, когда они будут гулять и играть в городе, ничто не напоминало о прошедших событиях", - сообщил глава города.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201208/karabakh-1588255058.html
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степанакерт, в мире

Власти Степанакерта планируют полностью восстановить город за полгода

13:19 10.12.2020 (обновлено: 13:30 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГород Степанакерт утром 10 ноября 2020 года
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости
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СТЕПАНАКЕРТ, 10 дек – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики рассчитывают, что на восстановление Степанакерта, получившего значительные разрушения после продолжительных артиллерийских обстрелов, уйдет не более шести месяцев, заявил РИА Новости мэр города Давид Саркисян.
"Максимум шесть месяцев понадобится, чтобы полностью восстановить его. Не больше. Почему шесть? Это связано с зимней холодной погодой, дождями - это мешает работать. Через шесть месяцев все будет отлично, даже дороги будут асфальтированы", - сказал градоначальник.
Саркисян подтвердил, что восстановление города после бомбардировок в ходе последнего вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией продолжается плановыми темпами.
"Что касается восстановления города после бомбардировок, то ремонт идёт. Приехали разные строительные бригады: из России, из Армении, чтобы сразу помочь восстановить Степанакерт, деревни и районы. Чтобы нашим детям, когда они будут гулять и играть в городе, ничто не напоминало о прошедших событиях", - сообщил глава города.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
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