https://ria.ru/20201210/russiatoday-1588430049.html

Телеканал RT

Телеканал RT

Телеканал RT (Russia Today) – российская международная информационная телевизионная компания. Первый российский информационный телеканал, ведущий круглосуточное РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T06:36

2020-12-10T06:36

2020-12-10T06:36

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150880/79/1508807911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8b38a1785c0d9da80461e7585acdd9a.jpg

Телеканал RT (Russia Today) – российская международная информационная телевизионная компания. Первый российский информационный телеканал, ведущий круглосуточное вещание на английском, арабском, испанском и французском языках. Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В настоящее время телевизионная сеть RT включает в себя восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. Из Москвы круглосуточно вещают новостные телеканалы RT на английском, арабском, испанском языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телеканалы RT America и RT UK выходят в эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне, RT France вещает из Парижа.RT отличается нестандартным подходом к новостям и призывает аудиторию задавать больше вопросов. RT освещает проблемы, которые мейнстримовские СМИ оставляют без внимания, предлагает альтернативный взгляд на крупнейшие мировые события и знакомит аудиторию с российской точкой зрения. На RT выходит эксклюзивное шоу Politicking с легендой тележурналистики Ларри Кингом, а также программа "самого опасного финансового журналиста" Макса Кайзера. В 2012 году на телеканале прошла громкая премьера программы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Для освещения чемпионата мира по футболу 2018 года в России к команде RT присоединились легендарный тренер Жозе Моуринью, а также знаменитые футболисты Петер Шмейхель и Карлос Вальдеррама.Каждую неделю, по данным международной исследовательской компании Ipsos, RT смотрят 100 миллионов человек в 47 странах. В США еженедельная аудитория RT насчитывает 11 миллионов зрителей, в Европе – 43 миллиона человек в 15 странах. В странах Латинской Америки аудитория RT достигает 18 миллионов зрителей, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – 11 миллионов человек.RT занимает первое место среди неанглосаксонских новостных телеканалов по онлайн-аудитории. Посещаемость сайтов группы RT.com составила около 150 миллионов, по данным аналитического портала SimilarWeb за август 2020 года.Сайт RT Arabic, по данным SimilarWeb, занимает первое место по числу посещений и уникальных пользователей среди сайтов арабоязычных новостных телеканалов, опережая в том числе Al Jazeera, Al Arabiya, CNN Arabic и Sky News Arabia.Сайт RT на испанском обходит по посещаемости испаноязычные версии BBC, Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb).В 2007 году RT первым из российских телеканалов начал размещать свои материалы на YouTube. В июне 2013 года телеканал первым из новостных ТВ мира преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube. В январе 2020 года RT стал первым новостным телеканалом, преодолевшим отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube, обогнав BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News. Телеканал RT одним из первых среди мировых информационных СМИ начал производить панорамные видео. В ноябре 2016 года RT первым в мире "отправил" зрителей в космос, показав в инновационном панорамном формате уникальные кадры Земли, снятые на борту МКС совместно с Роскосмосом и РКК "Энергия".Телеканал RT учредил международную премию для военкоров Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о погибшем в Сирии корреспонденте RT Arabic Халеде аль-Хатыбе. 30 июля 2017 года во время выполнения редакционного задания журналист попал под обстрел со стороны террористов в сирийской провинции Хомс. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с боевиками. Премия вручается журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.RT – девятикратный финалист самой престижной премии в области телевидения Emmy. В 2020 году в финал International Emmy в категории "Новости" вышла серия репортажей RT о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. В 2019 году – эфир о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В 2018 году – сюжеты RT, посвященные гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле, где армия при поддержке западной коалиции проводила спецоперацию против боевиков. В 2016 году номинацию на InternationalEmmy получила серия эфиров RT, посвященных 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 2014 году – спецрепортажи о голодовке заключенных в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году – за эфир, посвященный первому визиту президента США Барака Обамы в Россию. Кроме того, в мае 2020 года номинацию на американскую премию Daytime Emmy получило финансово-экономическое шоу Boom Bust, выходящее на RT America, а в 2017 году – ведущий программы "Есть контакт", лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес.RT – обладатель главной награды международного фестиваля в Монте-Карло (самого престижного европейского телевизионного конкурса) в номинации "Лучшая информационная 24-часовая программа". В 2013 году RT был удостоен этого приза за эфир, посвященный падению челябинского метеорита.В общей сложности RT получил сотни наград за свои новостные и документальные программы, и неоднократно был отмечен призами международных конкурсов и медийных организаций, в том числе фестиваля "Каннские львы", интернет-премии Webby Awards, Ассоциации международного вещания, Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза и др.В 2020 году телеканал завоевал девять медалей международного конкурса New York Festivals, в том числе три золотых.В мае 2020 года RT вошел в тройку рейтинга креативности по итогам премии ADC Awards, получил четыре награды международной премии Telly Awards.В сентябре 2020 года RUPTLY – видеоагентство RT – стало финалистом премии Ассоциации международного вещания в номинации "Информационное агентство года".В 2020 году масштабный документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и др.Телеканалом RT управляет Автономная некоммерческая организация (АНО) "ТВ-Новости".Главный редактор телеканала RT – Маргарита Симоньян, генеральный директор RT – Алексей Николов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки