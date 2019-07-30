RT объявил победителей международной премии для военкоров

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Телеканал RT объявил победителей Khaled Alkhateb Memorial Awards - международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, сообщает пресс-служба канала.

Жюри выбрало победителей в трех категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст". На победу претендовали журналисты из 25 стран. Победителями стали журналисты из России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии.

"Работы конкурсантов пролили свет на конфликты в разных точках земного шара — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. Каждая из них — это небольшой шаг на пути к миру. Жюри было нелегко, но пришлось выбрать лучших. В одной из категорий победителями стали сразу две работы, которые набрали одинаковое количество баллов", — цитирует пресс-служба канала заместителя главного редактора RT Анну Белкину.

Первое место в категории "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео" завоевал Фаусто Билославо из Италии с работой под названием "Битва за Триполи". Его серия репортажей из столицы Ливии посвящена затянувшемуся противостоянию между Правительством национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Амитабх Реви из Индии стал победителем в категории "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео", он представил работу "Пальмира: возродиться, как феникс из пепла", которая рассказывает о сирийском городе Пальмире, внесенном в список наследия ЮНЕСКО и разрушенном боевиками "Исламского государства"* (ИГ*, террористическая группировка, запрещена в РФ).

Вторым победителем в данной категории стал Антон Степаненко из России с работой "Ракка. Жизнь после войны". Кадры видео показывают сирийский город Ракка, который боевики "Исламского государства"* назвали своей столицей, и который был практически полностью разрушен в ходе боев с террористами и воздушных бомбардировок международной коалиции во главе с США. Фильм Степаненко рассказывает о том, как местные жители борются за жизнь в этом городе-призраке.

Кеннет Розен из США стал победителем в категории "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст". Его серия статей под названием "После ИГ*" рассказывает о жизни в приграничных районах Сирии и Ирака, разделенных стеной, которая была сооружена в 2018 году для защиты от боевиков "Исламского государства"*.

Победители второй ежегодной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards объявили 30 июля — в годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic. Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.

Отмечается, что в состав жюри Khaled Alkhateb Memorial Awards 2019 вошли: военный корреспондент Евгений Поддубный, удостоенный за свою работу в Сирии и на Украине тремя телевизионными премиями ТЭФИ, и журналист, телеведущая Ирада Зейналова, освещавшая захват заложников в школе Беслана, теракты в московском метро и другие международные события. Работы участников также оценивали журналист, писатель, эксперт в области внешней политики США и стран Латинской Америки Ева Голинджер, директор по развитию международной ассоциации вещателей AIB Том Рэгг, корреспондент RT International Мария Финошина и ведущий RT Arabic Салям Мусафир.

В первый год проведения премии в 2018 году в ней приняли участие работы на десяти языках более чем из 20 стран. Наград были удостоены конкурсанты из Ирака и Ирландии, рассказавшие о ситуации в Ираке и Сирии после изгнания боевиков террористической организации "Исламское государство"*. Кроме того, журналист из Сингапура получила премию за репортаж о захваченном террористами городе Марави на юге Филиппин.