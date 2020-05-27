RT вошел в тройку рейтинга креативности по итогам премии ADC Awards

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Книга исторического проекта Книга исторического проекта RT #Romanovs100 и уникальный шрифт "Май" удостоены наград ADC Awards.

По сумме набранных баллов RT вошел в топ-3 рейтинга креативности в разделе in-house.

Жюри премии ADC Awards присудило AR-книге проекта #Romanovs100, созданного к 100-летию со дня расстрела царской семьи, бронзовые награды в двух номинациях: "UX/UI-дизайн" и "Использование технологий". Еще в пяти категориях книга была отмечена почетным знаком.

Уникальный шрифт "Май" получил почетный знак ADC Awards в категории "Типография". Шрифт собран из сотен надписей, которые советские солдаты оставили на Рейхстаге 75 лет назад.

"Креативная команда RT реализовала также проект #1917LIVE — одну из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо проводились в Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат", — говорится в сообщении пресс-службы RT.