RT вошел в тройку рейтинга креативности по итогам премии ADC Awards

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Книга исторического проекта RT #Romanovs100 и уникальный шрифт "Май" удостоены наград ADC Awards.
По сумме набранных баллов RT вошел в топ-3 рейтинга креативности в разделе in-house.
Жюри премии ADC Awards присудило AR-книге проекта #Romanovs100, созданного к 100-летию со дня расстрела царской семьи, бронзовые награды в двух номинациях: "UX/UI-дизайн" и "Использование технологий". Еще в пяти категориях книга была отмечена почетным знаком.
Уникальный шрифт "Май" получил почетный знак ADC Awards в категории "Типография". Шрифт собран из сотен надписей, которые советские солдаты оставили на Рейхстаге 75 лет назад.
"Креативная команда RT реализовала также проект #1917LIVE — одну из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо проводились в Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат", — говорится в сообщении пресс-службы RT.
Работы RT #СтраницыПобеды, #Romanovs100 и #1917LIVE завоевали более 70 наград, в том числе The Drum Awards, Clio Entertainment, Promax Awards, Shorty Awards, Webby Awards, Red Dot, ADC, Epica Awards и New York Festivals. Кроме того, проекты телеканала четыре раза выходили в финал престижного конкурса "Каннские львы".