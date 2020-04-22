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Телеканал RT завоевал девять наград New York Festivals
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РИА Новости

Телеканал RT завоевал девять наград New York Festivals

11:50 22.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Логотип телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Телеканал RT завоевал девять медалей международного конкурса New York Festivals, в том числе три золотых, сообщается на сайте канала.
"Телеканал RT завоевал девять медалей, в том числе три золотых, престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals. Наград удостоены документальные фильмы RT, книга с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR) мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100 и другие работы канала", - говорится в сообщении.
AR-книга проекта #Romanovs100, приуроченного к 100-й годовщине расстрела царской семьи, победила в номинациях "Проектирование/режиссура" и "Использование технологий". Данный проект, запущенный RT в сотрудничестве с Госархивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта были опубликованы несколько тысяч фотографий из архива семьи Романовых.
Золотой награды в категории "Социальные проблемы" удостоен документальный фильм RT "Кодокуши. Одинокая смерть". Он рассказывает о современной Японии, где растёт число пожилых людей, оставшихся в полном одиночестве.
Логотип RT
14 апреля, 11:5075 лет Великой Победы
Проект RT к 75-летию Победы вышел в финал премии Drum Online Media Awards
Кроме того, документальный фильм RT "Элиста'88", снятый в рамках цикла "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским", получил бронзу в номинации "Информация о здоровье/медицине". Лента повествует о массовой вспышке ВИЧ-инфекции, которая произошла в Калмыкии в конце 1980-х годов. Еще одну бронзу завоевал фильм RT "Сирийское танго".
Проморолик телеканала RT America #RealTalk стал обладателем серебряной и двух бронзовых наград. Заставка программы Boom Bust получила бронзу в категории "Лучшая анимация".
Ранее AR-книга #Romanovs100 вышла в финал премии New York Festivals Advertising Awards, которая отмечает работы в области рекламы, в восьми категориях. Уникальный шрифт "Май", разработанный RT в рамках проекта #СтраницыПобеды, стал финалистом премии в двух категориях. #ШрифтПобеды собран из сотен оригинальных надписей, которые советские солдаты оставили на Рейхстаге 75 лет назад.
Телеканал RT - многократный призер New York Festivals. В прошлом году победу в двух номинациях одержал проект #Romanovs100. В 2018 году обладателями высшей награды фестиваля стали проект #1917LIVE и документальный фильм RT о жизни детей в условиях войны в Сирии. В 2017 году золото New York Festivals завоевали репортажи RT из Ливии и документальный фильм "H2нОль". Ранее золотые награды фестиваля получили документальный фильм "Кровная месть" и программа Джулиана Ассанжа на RT.
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РоссияТелеканал RTОбщество
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